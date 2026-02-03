Habertürk
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!

        Çorum'da, 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın, cansız bedeni parçalanmış ve poşetlere konulmuş halde bulunmuştu. Kaya'nın, son olarak komşusu 43 yaşındaki A.F.K.'nin aracında görülmesi nedeniyle şüpheli gözaltına alındı. Cesedin kafa kısmı ise dere yatağına 3 km uzaklıkta ormanlık alanda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 08:10 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:19
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Çorum'un Ulukavak Mahallesinde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        KOMŞUSUNUN ARACINDA GÖRÜLDÜ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede Kaya'nın en son Çatak bölgesine giden, komşusu A.F.K.'ye (43) ait araçta görüldüğü belirlendi.

        DERE YATAĞINDA PARÇALANMIŞ BEDEN

        Arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bu bölgede yoğunlaştırıldı.

        Aramaların 6'ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Kaya'nın parçalanmış cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında çöp poşetleri içinde bulundu.

        KOMŞUSU GÖZALTINA ALINDI

        Cesedin kafa kısmı aramalara rağmen bulunamadı. Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen A.F.K. gözaltına alındı.

        KESİK BAŞI 3 KM UZAĞA BIRAKMIŞ

        A.F.K.'nin ifadesi doğrultusunda yeniden bölgeye giden polis ekipleri, cesedin kafa kısmını, cesedin bulunduğu yere 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda buldu.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Ali Osman Kayanın cansız bedeni, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        #çorum
        #Son dakika haberler
