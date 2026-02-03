Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!

Çorum'un Ulukavak Mahallesinde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

KOMŞUSUNUN ARACINDA GÖRÜLDÜ

AA'daki habere göre ihbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede Kaya'nın en son Çatak bölgesine giden, komşusu A.F.K.'ye (43) ait araçta görüldüğü belirlendi.

DERE YATAĞINDA PARÇALANMIŞ BEDEN

Arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Aramaların 6'ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Kaya'nın parçalanmış cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında çöp poşetleri içinde bulundu.

KOMŞUSU GÖZALTINA ALINDI

Cesedin kafa kısmı aramalara rağmen bulunamadı. Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen A.F.K. gözaltına alındı.

KESİK BAŞI 3 KM UZAĞA BIRAKMIŞ

A.F.K.'nin ifadesi doğrultusunda yeniden bölgeye giden polis ekipleri, cesedin kafa kısmını, cesedin bulunduğu yere 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda buldu.