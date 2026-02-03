Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!

        İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi'nde gece saatlerinde bir otoparkta çıkan yangında 5 araç küle döndü. Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri şüpheli Kazım K.'yi (39) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli karton ve plastiklerle ısınmak amacıyla ateş yaktığını ve alevlerin kısa sürede çevreye yayıldığını ardından da olay yerinden kaçtığını söyledi. Poliste 13 suç kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:47 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 31 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi’nde meydana geldi.

        OTOPARKTA 5 ARAÇ KÜL OLDU

        DHA'daki habere ve edinilen bilgiye gece saatlerinde otoparkta bulunan 5 araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

        BİR KİŞİNİN UZAKLAŞTIĞI BELİRLENDİ

        Araçların demir yığınına döndüğü olayda polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yangın sırasında şüpheli 1 kişinin olay yerinden yürüyerek uzaklaştığını belirledi.

        "ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKTIM"

        Bunun üzerine şüphelinin gidebileceği güzergahlarda çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, caddede yaya olarak yürüyen bir kişiyi durdurdu. Kamera görüntülerindeki kişiyle benzerlik tespit edilmesi üzerine kişi, şüpheli hareketlerde bulunmaya başladı.

        REKLAM

        ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKMIŞ

        Bir süre sonra suçunu itiraf eden Kazım K. (39), gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve inşaat işçisi olduğu öğrenilen Kazım K. karton ve plastiklerle ısınmak amaçlı ateş yaktığını ve alevlerin çevreye yayıldığını ardından da olay yerinden kaçtığını söyledi.

        13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Poliste, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Kasten yaralama', 'Dolandırıcılık', 'Tehdit-hakaret', 'Motosiklet hırsızlığı' ve 'Ailenin korunması kanununa muhalefet' suçlarından 13 suç kaydı olan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Mahkemeye çıkarılan Kazım K., 'Mala zarar verme' suçundan tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı