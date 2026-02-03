Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!

İstanbul'da olay, 31 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi’nde meydana geldi.

OTOPARKTA 5 ARAÇ KÜL OLDU

DHA'daki habere ve edinilen bilgiye gece saatlerinde otoparkta bulunan 5 araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

BİR KİŞİNİN UZAKLAŞTIĞI BELİRLENDİ

Araçların demir yığınına döndüğü olayda polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yangın sırasında şüpheli 1 kişinin olay yerinden yürüyerek uzaklaştığını belirledi.

"ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKTIM"

Bunun üzerine şüphelinin gidebileceği güzergahlarda çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, caddede yaya olarak yürüyen bir kişiyi durdurdu. Kamera görüntülerindeki kişiyle benzerlik tespit edilmesi üzerine kişi, şüpheli hareketlerde bulunmaya başladı.

ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKMIŞ

Bir süre sonra suçunu itiraf eden Kazım K. (39), gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve inşaat işçisi olduğu öğrenilen Kazım K. karton ve plastiklerle ısınmak amaçlı ateş yaktığını ve alevlerin çevreye yayıldığını ardından da olay yerinden kaçtığını söyledi.