Spor yazarları Kocaelispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"ASLOLAN 3 PUANDI"

Murat Özbostan (Sabah): Kolay bir maç değildi. Kocaelispor sert ve diri bir ekip. Her maçını kaliteli oynuyor. Galatasaray'ı yendi. Puan farkı 6 iken sahaya çıkıp bu psikoloji ile binlerce Kocaelispor taraftarı önünde net bir skorla maçı kazanmak Fenerbahçe için altın değerindeydi. Yani Fenerbahçe çok önemli bir virajı kayıpsız geçti. Aslolan 3 puandı.

45+1'de Marco Asensio, Talisca'nın asistinde mükemmel bir golle skoru 1-0 yaptı. Kusursuz bir vuruştu. Boşuna dünya yıldızı olmamış. Takıma da liderlik yapmaya başladı. Her anda vardı. Asensio'nun genel performansı da çok yüksekti. Skor katkısı, oyun kurma, soğukkanlılık ve tecrübe. İspanyol futbolcu, Fenerbahçe için ekmek, su gibi.