Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Kocaelispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

        Spor yazarları Kocaelispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Spor yazarları bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 09:08 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Spor yazarları, Kocaelispor-Fenerbahçe maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

        2

        "MUTLAK SANTRFORA İHTİYAÇ VAR"

        İbrahim Yıldız (Habertürk): İşlerin ters gittiği ilk yarıyı tersine çeviren Asensio oldu. Uzaktan çok güzel bir vuruşla harika bir gol attı. Bu gol Fenerbahçe’yi resmen kuyudan çıkardı. İkinci yarı da değişen fazla bir şey yoktu. Teknik direktör Tedesco çabuk davranarak hamlelerini zamanında yaptı. İsmail, Nene ve Kerem’i oyuna aldı. Daha sonra Talisca’da kenara geldi. En Nesyri ve Talisca’nın birlikte oynaması zaten yanlıştı. Takım eksik oynuyor bu ikiliyle. Şunu bir kez daha belirtelim. Bu takımın olmazsa olmazı golcü oyuncudur. Mutlak santrafora ihtiyaç var.

        3

        "F.BAHÇE KLAS AYAKLARIYLA KAZANDI"

        Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe kötü oynadığı çok önemli bir maçı geçmeyi başardı. Gerçekten ölümcül bir virajdı ama kazandılar. Fenerbahçe, çok zorlandığı mücadelede klas ayaklarıyla 3 puanı almayı başardı.

        4

        "F.BAHÇE ETKİLİ BİR SANTRFOR ALMALI"

        Erman Toroğlu (Sözcü): Fenerbahçe yönetimi şampiyon olmak istiyorsa ki istiyorlardır, etkili bir santrfor almak için paraları basmaları lazım. Asensio, o vuruşu tesadüfen yapmadı, isteyerek yaptı. Top da istediği yere gitti ama o köşede yaşayan örümceklere ve örümcek ağlarına yazık oldu. Hepsi öldüler!

        5

        "TEDESCO'NUN YANLIŞLARI DAMGA VURDU"

        Ömer Üründül (Sabah): Bu maça yine Tedesco'nun yanlışları damga vurdu. Böyle zor bir maça yine baştan Asensio-Talisca ikilisiyle başlıyorsun, bir de üstelik İsmail'in yerine maç eksiği olan Alvarez'i koyuyorsun. İlk çıkması gereken oyuncu Talisca. Bükreş'te 70 dakika oyunda kaldı hiçbir şey yapmadı. Dün gece de aynı görüntüdeydi. Ne zaman ki Talisca- Fred değişikliği yapıldı, takım rahatladı ve ikinci gol de hemen geldi. En-Nesyri çok etkisizdi ama Fenerbahçe'nin oyunda kaldığı sürece tek organize hücum girişiminin olmaması da bir gerçekti. Guendouzi yine çok disiplinliydi ama İtalya'daki fizik gücünden biraz düşme olduğu ortadaydı. Sezon başından beri bir görüşümü iddialı vurguluyorum. Bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ile Asensio'nun baştan oynamaları ve uzun süre sahada kalmaları takımda ciddi sıkıntılar yaratıyor. Tabii ki fizik kondisyon açısından. Tedesco da bu konuda ısrarcı. Ben bir kez daha uyarayım dedim.

        6

        "ÇOK İYİ F.BAHÇE İZLEMEDİK"

        Ercan Taner (Sözcü): Her şey 2 dakikada oldu. Önce net gol pozisyonu kaçtı, sonra top ağlara gitti. Asensio yine ne kadar klas bir oyuncu olduğunu nefis şutuyla ispatladı. Topu Talisca’dan tekte aldığında vurmaya karar vermişti zaten. Bu çok güzel gole hiçbir kaleci bir şey yapamazdı. Ederson, bu maçta da kalitesini Petkovic’in köşeye giden sert şutunu mükemmel çıkararak bir kez daha gösterdi. Fenerbahçe aşırı geriye yaslanınca pozisyon vermeye başlamıştı. İsmail, Nene ve Kerem’i daha önce oyuna alabilirdi Tedesco. Topu her zaman iyi kullanmaya çalışan Fred, Semedo’yu attığı iyi pasla hücuma çıkardı. Yılların deneyimi Semedo, Nene’ye al da at demişti. Bu maçta çok iyi bir Fenerbahçe izlemedik. Buna rağmen ligdeki zor Kocaeli deplasmanından hasar almadan üç puanla dönmek önemliydi.

        7

        "ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK"

        Gürcan Bilgiç (Sabah): Kendi çapında "krizler" barındıran maçtan üç puanla gelmek önemliydi. Oyun ve mücadele, hatta plan Kocaelispor'un yönetimindeyken, bol sıfırlı sözleşmenin hakkını verdi Asensio… Devre biterken, rakip bunaltmışken, tribünler havasındayken nefis bir füze ile tabelayı değiştirdi matador. Hem Kocaelisporlu oyuncuların hayalleri yıkıldı bir anda hem de Fenerbahçe'nin takım aklı yeniden devreye girdi. Klasik söylemdir; önemli olan kazanmak. Çok sert bir maç serisi geçirdi Fenerbahçe. Nefes bile alamadan geldiler bu deplasmana. Yarış devam ediyor.

        8

        "TEDESCO OYUNCULARI UYARMALI"

        İlker Yağcıoğlu (Takvim): Şampiyonluk yarışında Kocaelispor gibi zor deplasmanlardan 3 puanla dönmek elbette çok kıymetli. Buna kimse itiraz edemez. Tedesco'nun bir an önce oyuncularını uyarması, takımı sezonun önceki haftalarındaki oyun seviyesine geri döndürmesi gerekiyor. Yoksa puan kayıpları yaşanır...

        9

        "ASLOLAN 3 PUANDI"

        Murat Özbostan (Sabah): Kolay bir maç değildi. Kocaelispor sert ve diri bir ekip. Her maçını kaliteli oynuyor. Galatasaray'ı yendi. Puan farkı 6 iken sahaya çıkıp bu psikoloji ile binlerce Kocaelispor taraftarı önünde net bir skorla maçı kazanmak Fenerbahçe için altın değerindeydi. Yani Fenerbahçe çok önemli bir virajı kayıpsız geçti. Aslolan 3 puandı.

        45+1'de Marco Asensio, Talisca'nın asistinde mükemmel bir golle skoru 1-0 yaptı. Kusursuz bir vuruştu. Boşuna dünya yıldızı olmamış. Takıma da liderlik yapmaya başladı. Her anda vardı. Asensio'nun genel performansı da çok yüksekti. Skor katkısı, oyun kurma, soğukkanlılık ve tecrübe. İspanyol futbolcu, Fenerbahçe için ekmek, su gibi.

        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"