Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
Beşiktaş, forvet hattına takviye için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'ın ayrılığının ardından Genk forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh'un transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Belçika ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet için önemli bir hamle yaptı.
Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar, Belçika ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı.
SEZON KARNESİ
Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.