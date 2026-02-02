Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!

        İstanbul'da, iş başvurusu için beyaz eşya mağazasına gelen şüpheli, çalışanların müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek mağaza müdürünün cep telefonunu çaldı. Olayın ardından şüpheli Muhammet A. polise teslim olurken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:30
        İstanbul Sultangazi'de olay, dün saat 15.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki beyaz eşya mağazasında meydana geldi.

        İŞ BAŞVURUSUNU DOLDURMAYA BAŞLADI

        DHA'daki habere göre iş başvurusu için mağazaya gelen Muhammet A., başka bir çalışanın kendisine verdiği formları doldurmaya başladı.

        MÜDÜRÜN TELEFONUNU ALIP ÇIKTI

        Bu sırada çalışanların mağazaya gelen müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen Muhammet A., mağaza müdürünün cep telefonunu çalıp iş yerinden uzaklaştı.

        POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

        Olayın ardından şüpheli Muhammet A., Esentepe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Çalınan telefonun ise mağaza müdürüne geri verildiği öğrenildi.

        HIRSIZLIK KAMERADA

        Öte yandan hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, şüpheli Muhammet A.'nın mağaza müdürünün masada duran cep telefonunu çaldığı ve kapüşonuyla başını gizleyerek kaçtığı anlar yer aldı.

        Uludağ'da telesiyej arızası: 40 tatilci mahsur kaldı

        Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı.

