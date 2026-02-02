Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi!

"KALECİ KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

Erman Toroğlu (Sözcü): Galatasaray, kilometreyi 70'e 80'e çıkarmadan rahat kazandı. Hakeme fazla iş düşmedi. Ama bir pozisyona takıldım. Kayseri'nin kaleciye pas yaptığı pozisyonda kalecinin yaptığı penaltı. Bakınız; kalecilerle hücumcular arasındaki bu pozisyonlarda FIFA, olayı kaleciler lehine biraz yumuşattı. Ama nasıl? Eğer kaleci hücumcu gelirken topu almak için ayağına yatıyorsa ve kalecinin elleri hücumcunun ayağına gidiyorsa sarı kart olarak değerlendiriliyor. Ama hücumcu kaleciyi geçmişse ve kaleci arkadan hücumcuya müdahale yapmışsa, kaleciye kırmızı kart olma- sı gerekir. Burada bırakın kalecinin ellerini, rakip geçtikten sonra ayağıyla indiriyor. Kırmızı kart olmalıydı.

Şu da var: Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım, oradaki kaliteli takımlar ve futbolcularla mücadele edince Kayseri gibi rakipler leblebi, çekirdek oluyor.