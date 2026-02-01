Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"KONSANTRE BİR OYUN ÖNEMLİYDİ"
Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lideriz, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun, pozitifliği yukarı çekti. 4-0'lık galibiyet değil sadece oyun, istek... Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konsantre bir oyun önemliydi.
"YENİLERİN PERFORMANSLARI OLUMLUYDU"
Stadyumda değil sadece, sosyal medyada ve sokakta da futbolcuları motive edelim. Önümüzde güzel bir yol var. Yenilerin performansları olumluydu. Barış ve Sane gibi önemli oyuncularımız yoktu ama hem başlayan hem devam edenler, genel olarak kadro derinliğini de oluşturuyoruz. Bu da Galatasaray'ın başarısını yukarı çekecek. Çok dominant oynadık, pozisyonlar bulduk. Bunu devam ettirmek için daha çok çaba sarf edeceğiz.
"ICARDI'NİN BUGÜNLERE GELİNMESİNDE İNANILMAZ EMEĞİ VAR"
Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz.