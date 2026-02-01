Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi! - Futbol Haberleri

        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Mauro Icardi ile ilgileniyor. İtalyan devi, Icardi'nin durumunu sorarken önümüzdeki günlerde transferle ilgili gelişmeler yaşanabilir.

        Giriş: 01.02.2026 - 17:33 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

        2

        Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Galatasaray'dan Icardi ile ilgileniyor.

        3

        İtalyan devi Galatasaray'a Mauro Icardi'nin durumunu sordu.

        4

        Öte yandan Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.

        5

        SPALLETTI'DEN ÖVGÜ

        Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalleti, Icardi ile daha önce Inter'de birlikte çalışmıştı.

        6

        İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesinin ardından Icardi için, "Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biri." demişti.

        7

        Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Icardi, 10 kez ağları havalandırdı.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri