Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Mauro Icardi ile ilgileniyor. İtalyan devi, Icardi'nin durumunu sorarken önümüzdeki günlerde transferle ilgili gelişmeler yaşanabilir.
Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Galatasaray'dan Icardi ile ilgileniyor.
İtalyan devi Galatasaray'a Mauro Icardi'nin durumunu sordu.
Öte yandan Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.
SPALLETTI'DEN ÖVGÜ
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalleti, Icardi ile daha önce Inter'de birlikte çalışmıştı.
İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesinin ardından Icardi için, "Icardi, ceza sahası içindeki bitiricilik açısından, çalıştırma şansına sahip olduğum en iyi forvetlerden biri." demişti.