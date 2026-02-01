LİGDE 7 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.