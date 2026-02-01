Habertürk
Habertürk
        Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler!

        Süper Lig'de lider Galatasaray, 20. hafta maçında bu akşam Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan galip ayrılarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmak istiyor. Galatasaray'da yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla görev verilmesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

        Giriş: 01.02.2026 - 09:36 Güncelleme: 01.02.2026 - 09:36
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

        RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 46 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

        Ligde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Zecorner Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

        Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

        2

        GALATASARAY'DA 2 EKSİK

        Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası ve Leroy Sane ise sakatlığı sebebiyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

        Geçen haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, oynayamayacak.

        3

        4

        LİGDE 7 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 karşılaşmada yenilmedi.

        Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

        5

        SON 12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 12 maçın 10'unda gol yedi.

        Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

        Sarı-kırmızılılar, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 12 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi.

        Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 12 gol yedi.

        6

        LANG VE ASPRILLA'NIN İLK MAÇ HEYECANI

        Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang ve Kolombiyalı Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı formayla ilk kez görev alabilir.

        Takıma ara transfer döneminde katılan Lang ve Asprilla, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.

        7

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Torreira, Lemina, Lang, Sara, Yunus, Osimhen

        8

        Kayserispor: Bilal, Carola, Denswil, Semih, Katongo, Bennaser, Benes, Cardoso, Mendes, Opoku, Onugkha

