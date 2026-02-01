Habertürk
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin soruya yanıt

        ABD Başkanı Trump, Epstein dosyalarının paylaşılan son kısmı hakkında sorulan soruyu yanıtladı ve bu dosyaların kendisini akladığını söyledi. Trump, "Wolff, Jeffrey Epstein'la birlikte bana siyasi ya da başka bir şekilde zarar vermek için komplo kuruyordu ve bu durum son derece net bir biçimde ortaya çıktı. Bana söylenenlere göre bu dosyalar sadece beni aklamakla kalmıyor, aynı zamanda insanların umduğunun tam tersini ortaya koyuyor" dedi

        Giriş: 01.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 01.02.2026 - 09:49
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        ABD Adalet Bakanlığı'nın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaşması dünya gündemine oturdu.

        Belgeler detaylı bir şekilde incelenirken, yeni yayınlanan belgelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin de yüzlerce kez geçtiği görüldü.

        ABD Başkanı buna ilişkin "Epstein dosyalarının son yayımlanan bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz ve eleştirmenlerinizin bu durumdan tatmin olacağını düşünüyor musunuz?"sorusunu şöyle yanıtladı:

        "BU DOSYALAR SADECE BENİ AKLAMAKLA KALMIYOR"

        "Bence tatmin olmaları gerekir, çünkü görünen o ki bu kişi, (yazar Michael) Wolff, bir yazar olarak Jeffrey Epstein'la birlikte bana zarar vermek için iş birliği yapıyordu. Ben bunu bizzat görmedim ama çok önemli kişiler tarafından bana söylendi. Bana söylenenlere göre bu dosyalar sadece beni aklamakla kalmıyor, aynı zamanda insanların umduğunun tam tersini ortaya koyuyor.

        "BANA SİYASİ YA DA BAŞKA ŞEKİLDE ZARAR VERMEK İÇİN KOMPLO KURUYORDU"

        Biliyorsunuz, radikal sol ve üçüncü sınıf bir yazar olan Wolff, Jeffrey Epstein’la birlikte bana siyasi ya da başka bir şekilde zarar vermek için komplo kuruyordu ve bu durum son derece net bir biçimde ortaya çıktı. Bu nedenle büyük ihtimalle Wolff’a dava açacağız. Ve sanırım Epstein'ın mirasçılarına da… emin değilim ama kesinlikle Wolff’a dava açacağız."

        Bu yanıtın ardından "Epstein'ın mirasçılarına mı dava açacaksınız?" sorusuna Trump şöyle yanıt verdi:

        "Sanırım evet. Çünkü Wolff’la birlikte bana siyasi olarak zarar vermek için iş birliği yapıyordu. Bu bir dost davranışı değil."

