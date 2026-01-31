Hasan Can Kaya ve Reynmen, gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, komedyen Hasan Can Kaya ve şarkıcı Reynmen'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı
Giriş: 31.01.2026 - 09:00 Güncelleme: 31.01.2026 - 09:34
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Habertürk TV İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'in haberine göre; Soruşturma kapsamında, komedyen Hasan Can Kaya ile 'Reynmen' adıyla tanınan şarkıcı ve sosyal medya ünlüsü Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Hasan Can Kaya Reynmen
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ