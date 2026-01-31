Hasan Can Kaya ve Reynmen, gözaltına alındı

Denizli'de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Denizli'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kent merkezinde ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. Lüks bir aracın üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı. (İHA)