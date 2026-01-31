Habertürk
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu

        En düşüklü emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 09:36 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:05
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası fark ödeme tarihi de belli oldu.

        En düşüklü emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark ödemesi 4 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapmış olduğu açıklama şöyle:

        "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2026 ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükselttik. Yaklaşık 11,4 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz."

