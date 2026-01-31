En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu

En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası fark ödeme tarihi de belli oldu.

En düşüklü emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark ödemesi 4 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapmış olduğu açıklama şöyle:

"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2026 ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükselttik. Yaklaşık 11,4 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz."