Saadet Gürses'in dramının altından deprem çıktı

Yeşilçam’ın neşesiyle tanınan oyuncusu Saadet Gürses, son dönemde yaşadığı ağır maddi kriz ve sağlık sorunları nedeniyle sosyal medya üzerinden yürek burkan bir yardım çağrısında bulundu. Birkaç yıl öncesine kadar varlıklı bir hayat süren Gürses'in hayatı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli, 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremle altüst oldu.

Saadet Gürses'in içine düştüğü darboğaz, sadece bir ekonomik kriz değil; bir dizi talihsizliğin birleşimi oldu. Eşine ait olan evler, depremde yerle bir oldu. Büyük felaketin ardından eşini kaybeden Gürses, derin bir yas sürecine girdi.

Bir yandan kanserle pençeleşen Saadet Gürses, tedavi masrafları için tüm birikimini harcadı. Gürses, hem tedavi masrafları hem de eşinden kalan borçlar nedeniyle haciz işlemleriyle karşı karşıya kaldı.

Durumun vahametini paylaştığı bir videoyla dile getiren Saadet Gürses, şu sözlerle seslendi; "Borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama bu yükün altından kalkamadım. Allah, yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin."