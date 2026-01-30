Çalıştıkları marketin geniş bir çatı alanı olduğunu belirten Altıntaş, “Burada biriken kar hem bina hem de çevre güvenliği için risk oluşturuyordu. 20 kişilik bir ekip kurarak el birliğiyle temizliğe başladık. Geceleri hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Bu dondurucu soğuğa rağmen çatıyı tamamen temizleyerek riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.