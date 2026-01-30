Habertürk
Habertürk
        Yüksekova'da 20 kişilik ekibin apartman çatısındaki zorlu kar temizleme mücadelesi

        Yüksekova'da yoğun kar yağışı sonrası bir alışveriş merkezinin çatısında tehlikeli boyuta ulaşan kar kütleleri, eksi 30 dereceyi bulan soğukta 20 kişilik ekibin çalışmasıyla temizlendi. Zorlu hava koşullarına rağmen yürütülen çalışmalarda çevre güvenliği için geniş önlemler alındı

        Giriş: 30.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:30
        1

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bir alışveriş merkezinin çatısında biriken kar kütleleri, 20 kişilik ekibin hummalı çalışmasıyla temizlendi.

        2

        İHA'nın haberine göre ilçe genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinde sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü.

        3

        Dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        4

        İlçede kar kalınlığının yer yer 2 metreyi buldu.

        5

        Bina çatılarında oluşan dev kar kütleleri ve buz sarkıtları ise tehlike oluşturuyor.

        6

        Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin çatısında biriken kar miktarının tehlikeli boyuta ulaşması üzerine işletme personeli harekete geçti.

        7

        Yaklaşık 20 kişiden oluşan personel grubu, güvenlik önlemlerini alarak dev yapının çatısına çıktı.

        8

        Zemini tamamen buz tutan çatıda, yaklaşık 1 metre kalınlığa ulaşan kar kütleleri küreklerle tahliye edildi.

        9

        Çalışanlar, zorlu hava şartlarına rağmen yoğun bir mesai harcadı.

        10

        Çatıda yürütülen çalışmalara katılan personel Ayatullah Altıntaş, “Bölgede kış şartları bu yıl oldukça sert geçiyor. Son 3 aydır ilçemizde çok yoğun bir kar yağışı hakim. Merkezde kar yüksekliği neredeyse 2 metreye ulaştı” dedi.

        11

        Çalıştıkları marketin geniş bir çatı alanı olduğunu belirten Altıntaş, “Burada biriken kar hem bina hem de çevre güvenliği için risk oluşturuyordu. 20 kişilik bir ekip kurarak el birliğiyle temizliğe başladık. Geceleri hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Bu dondurucu soğuğa rağmen çatıyı tamamen temizleyerek riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

        12

        Ekiplerin bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak yürüttüğü temizlik çalışmalarının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

