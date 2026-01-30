Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam En uzun köy ismi '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri...

        Türkiye'de köy sayısı 18 bin 215 olarak kayıtlara geçti

        Türkiye genelinde 18 bin 215 köy bulunurken, köy dağılımında Sivas 1231 köyle ilk sırada, Yalova ise 43 köyle son sırada yer aldı. En uzun köy adı Halilefendi Çiftliğiköyü olurken, Bunalan, Dertli, Panik ve Bazlamaç gibi isimler dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'de resmi kayıtlara göre 18 bin 215 köy bulunuyor.

        AA'nın İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, en fazla köy 1231 ile Sivas’ta bulunuyor. Sivas’ı 1054 köyle Kastamonu takip ediyor.

        En az köy sayısına sahip il 43 köyle Yalova olurken, bu ili 131 köyle Niğde takip ediyor.

        EN UZUN İSİMLİ KÖY UŞAK'TA

        Türkiye'deki köy isimleri uzunluklarına göre sıralandığında, Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı 'Halilefendi Çiftliğiköyü' 23 harfle en uzun isim olarak öne çıkıyor, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki 'Koşuburnutürkmenleri' köyü ise 20 harfle ikinci sırada.

        En kısa isimler arasında ise Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Dut, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Ece, Siirt'in Şirvan ilçesindeki Oya, Ardahan'ın Hanak ilçesindeki Geç, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Efe ve Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Bük bulunuyor.

        BUNALAN, DERTLİ, ÇİLEHANE, ÇÖPLER, BAZLAMAÇ İSİMLERİ ÖNE ÇIKTI...

        Haritada dikkati çeken isimlere sahip köyler de yer alıyor. Örnekler şöyle:

        "Çorum'un Sungurlu ilçesindeki 'Bunalan', 'Dertli' ve 'Asayiş', Erzincan'ın İliç ilçesindeki 'Çöpler', Kırşehir'in Mucur ilçesindeki 'Bazlamaç', Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki 'Kaygılı', Iğdır merkezdeki 'Panik', Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki 'Gaipler', Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 'Ürküt', Kars'ın Kağızman ilçesindeki 'Çilehane', Çanakkale'nin Çan ilçesindeki 'Dondurma', Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki 'Dokuz', Sivas'ın İmranlı ilçesindeki 'Sinek' köyü."

        5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre, yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi, ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılıyor.

        Köylerin aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesinde de aynı usul uygulanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cezaevi aracı devrildi

        Hasdal Yolu Kemerburgaz istikametinde cezaevi aracı devrildi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. (İHA)

        #Türkiyede köy sayısı
        #en uzun köy ismi
        #Halilefendi Çiftliğiköyü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık