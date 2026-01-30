Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NYT: İran, Haziran 2025'teki çatışmalardan beri nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi | Dış Haberler

        NYT: İran, Haziran 2025'teki çatışmalardan beri nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi

        New York Times gazetesi, İran'ın, Haziran 2025'teki çatışmalardan bu yana nükleer programını büyük ölçüde ilerletemediğini ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İran'ın, Haziran 2025'teki çatışmalardan bu yana nükleer programını yeniden yapılandırma konusunda kayda değer ilerleme kaydettiğine dair "sınırlı göstergelerin" bulunduğu ileri sürüldü.

        New York Times (NYT) gazetesi, ABD'li ve Avrupalı yetkililerin yanı sıra İran'ın nükleer programını denetleyen bağımsız gruplarla yaptığı röportajlardan analiz derledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü Haberi Görüntüle

        Bu analize göre Tahran yönetimi, 13 Haziran'da İsrail'in saldırılarıyla alevlenen çatışmalardan bu yana nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi.

        Bu bağlamda, Tahran'ın son 6 ayda nükleer yakıt zenginleştirme ve nükleer savaş başlığı geliştirme kapasitesini yeniden inşa etme yolunda önemli adımlar attığına dair "sınırlı göstergelerin bulunduğu" öne sürüldü.

        REKLAM

        İstihbarat kurumlarının, çatışmalar süresince vurulan Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisteki zenginleştirilmiş uranyumun "halen gömülü ve bakir" olduğunu, böylelikle İran'ın hızlı şekilde nükleer silah üretmesinin mümkün olmadığını düşündükleri iddia edildi.

        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz Haberi Görüntüle

        Buna rağmen Tahran'ın, Natanz ve İsfahan yakınlarındaki nükleer tesislerde kazı çalışmalarını artırdığı ileri sürüldü.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından ortaklaşa hazırlanan İran'a olası saldırı seçenekleri konusunda bilgilendirildiği iddia edilmişti.

        Bu seçeneklerin arasında İran yönetimi ile Devrim Muhafızları Ordusu'na ait tesislerin hedef alınacağı geniş çaplı bombardımanı içeren "büyük planın" da yer aldığı öne sürülmüştü.

        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı Haberi Görüntüle

        İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici" Operasyonu

        İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

        İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

        Trump yönetimi, ABD basınındaki haberlere sert tepki vermiş, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Pentagon sızma hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!

        İstanbul Eyüpsultan'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, polisin adım adım ilerleyen çalışmasıyla kan donduran bir cinayete dönüştü. 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın, madde bağımlısı torunu Volkan G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının cesedi ise hâlâ bulunamadı. Habertürk muhabiri ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Yastıkların içerisinden "Kullan-at" silahları çıktı!
        Yastıkların içerisinden "Kullan-at" silahları çıktı!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?