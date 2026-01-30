Galatasaray'da Pape Gueye transferi rafa kalktı: Vermeeren sürprizi!

ANGEL GOMES'E MESAFE

Galatasaray’a önerilen bir diğer isim ise Angel Gomes oldu. Oyuncunun mecburi satın alma maddesi içeren bir formülle sarı-kırmızılılara sunulduğu, ancak yönetimin bu öneriye sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Daha çok hücuma dönük bir orta saha profiline sahip olan Gomes için şu an somut bir adım bulunmuyor.