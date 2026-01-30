Habertürk
        Haberler Spor Transfer Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı: Vermeeren sürprizi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Pape Gueye transferi rafa kalktı: Vermeeren sürprizi!

        Galatasaray, ara transferde orta saha için yaptığı maliyet değerlendirmesi sonrası Pape Gueye dosyasını yüksek bonservis ve maaş talebi nedeniyle kapattı. Yönetim, bu ölçekte bir harcamayı yaz dönemine bırakmayı planlıyor. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen diğer isimler ve transferde son durum...

        Giriş: 30.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:07
        1

        Ara transfer döneminde orta saha için birçok ismi değerlendiren Galatasaray, maliyet hesapları doğrultusunda bazı dosyaları kapatma kararı aldı. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Pape Gueye transferi rafa kaldırıldı.

        2

        Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Başkan Dursun Aydın Özbek, transferin toplam maliyeti nedeniyle bu hamleye temkinli yaklaştı.

        3

        Villarreal’in Pape Gueye için 30 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu, Senegalli orta sahanın yıllık maaş talebinin ise yaklaşık 5 milyon Euro seviyesinde bulunduğu öğrenildi.

        4

        Galatasaray yönetimi, bu ölçekte bir bonservis harcamasını devre arasında yapmak yerine yaz transfer döneminde daha isabetli ve uzun vadeli bir hamle yapmayı planlıyor.

        5

        VERMEEREN SÜRPRİZİ

        Öte yandan Galatasaray’ın radarına yeni bir isim girdi. Olympique de Marseille’de kiralık olarak forma giyen Arthur Vermeeren, sarı-kırmızılıların orta saha adayları arasında yer almaya başladı. Genç oyuncunun durumu takip edilirken, şu aşamada resmi bir girişimin olmadığı belirtiliyor.

        6

        ANGEL GOMES'E MESAFE

        Galatasaray’a önerilen bir diğer isim ise Angel Gomes oldu. Oyuncunun mecburi satın alma maddesi içeren bir formülle sarı-kırmızılılara sunulduğu, ancak yönetimin bu öneriye sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Daha çok hücuma dönük bir orta saha profiline sahip olan Gomes için şu an somut bir adım bulunmuyor.

        7

        UGARTE'DE BONSERVİS DUVARI

        Galatasaray’ın listesinde üst sıralarda yer alan Manuel Ugarte cephesinde ise şartlar zorlayıcı. Manchester United’ın Ugarte için kiralık tekliflere mesafeli yaklaştığı ve yaklaşık 40 milyon sterlinlik bonservis bedelinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

        8

        Bu tablo, transferin kısa vadede gerçekleşmesini güçleştiriyor.

