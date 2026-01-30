Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanı olarak aday göstermeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.01.2026 - 08:35 Güncelleme: 30.01.2026 - 08:35
        ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Fed başkanı adayını hangi gün duyuracağının sorulması üzerine Trump, bugünü kastederek "yarın (cuma) sabah" yanıtını verdi.

        Trump'ın bu açıklaması, Beyaz Saray'da düzenlenen 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını söylemesinden saatler sonra geldi.

        Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock’ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

        Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise Trump yönetimi Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanı olarak aday göstermeye hazırlanıyor.

        Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

