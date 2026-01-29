Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 79 - Anadolu Efes: 62 | MAÇ SONUCU (Türk derbisinde kazanan F.Bahçe) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 79 - Anadolu Efes: 62 | MAÇ SONUCU

        Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 17. galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar ise üst üste 9. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 23:15 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 16 maçta 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 24. karşılaşmada da 17. kez kazandı.

        Anadolu Efes ise Basketbol Avrupa Ligi'nde üst üste 9. yenilgisini yaşadı.

        Temposuz başlayan ve iki takımın da skor üretmekte zorlandığı ilk 4 dakika, Fenerbahçe Beko'nun 5-2 üstünlüğüyle geçildi. Hücumda bir türlü ritim yakalayamayan Anadolu Efes karşısında toparlanan sarı-lacivertli takım, Tarık Biberovic ve Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle farkı 17 sayıya kadar çıkardı ve ilk periyodu 25-8 önde tamamladı.

        REKLAM

        İkinci çeyreğin başında De Colo ile skor üreten Fenerbahçe, 12. dakikada 20 sayılık fark elde etti: 30-10. Şehmus Hazer'in oyuna girmesinden sonra toparlanan Anadolu Efes, Swider'ın dış atıştan bulduğu basketle bitime 45 saniye kala farkı 12'ye indirdi: 37-25. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 39-25 üstün gitti.

        Üçüncü periyotta oldukça rahat bir oyun sergileyen ve bulduğu doğru atışları sayıya çeviren Fenerbahçe, 27. dakikada farkı 25'e kadar çıkardı: 59-34. Sarı-lacivertliler, son bölüme ise 61-39 önde girdi.

        Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Saben Lee'nin kazandırdığı sayılarla 37. dakikada farkı 13'e kadar indirdi: 70-57. Fenerbahçe, karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 79-62 galip ayrıldı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomasz Trawicki (Polonya)

        Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 22, Tarık Biberovic 10, Colson, Melli 5, Birch 2, De Colo 12, Jantunen 6, Metecan Birsen 8, Bacot 3, Baldwin 8, Onuralp Bitim 3

        Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Dozier 9, David Mutaf 2, Ercan Osmani, Poirier 4, Şehmus Hazer 7, Lee 19, Smits 2, Dessert 6, Swider 9, Erkan Yılmaz, Jones 2

        1. Periyot: 25-8

        Devre: 39-25

        3. Periyot: 61-39

        ÖNERİLEN VİDEO

        Putin, Leningrad kuşatmasının 82. yıl dönümü törenlerine katıldı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Leningrad'ın (St. Petersburg) Nazi ablukasından kurtarılmasının 82. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında