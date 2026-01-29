EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 16 maçta 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 24. karşılaşmada da 17. kez kazandı.

Anadolu Efes ise Basketbol Avrupa Ligi'nde üst üste 9. yenilgisini yaşadı.

Temposuz başlayan ve iki takımın da skor üretmekte zorlandığı ilk 4 dakika, Fenerbahçe Beko'nun 5-2 üstünlüğüyle geçildi. Hücumda bir türlü ritim yakalayamayan Anadolu Efes karşısında toparlanan sarı-lacivertli takım, Tarık Biberovic ve Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle farkı 17 sayıya kadar çıkardı ve ilk periyodu 25-8 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında De Colo ile skor üreten Fenerbahçe, 12. dakikada 20 sayılık fark elde etti: 30-10. Şehmus Hazer'in oyuna girmesinden sonra toparlanan Anadolu Efes, Swider'ın dış atıştan bulduğu basketle bitime 45 saniye kala farkı 12'ye indirdi: 37-25. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 39-25 üstün gitti.