        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!

        Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak son 16 turu play-off biletini alan Galatasaray'ın UEFA'dan elde ettiği gelir belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 10:52 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:52
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi garantileyen Galatasaray, kasasını da doldurdu.

        2

        Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana UEFA'dan önemli bir gelir elde etti.

        3

        Sarı-kırmızılılar sadece lig aşamasında oynadığı 8 maçtan tam 7 milyon euro kazandı.

        4

        Öte yandan Galatasaray, play-off bileti alarak 1 milyon euroluk ödülü de kasasına koydu.

        5

        Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak toplam 25 milyon 991 bin euro alan Galatasaray, lig aşamasındaki sonuçlarla birlikte bu rakamı 33 milyon 991 bin euroya yükseltti.

        6

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmesi, transfer konusunda hem maddi, hem de prestij olarak katkı sağlayacak.

