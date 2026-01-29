Galatasaray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak son 16 turu play-off biletini alan Galatasaray'ın UEFA'dan elde ettiği gelir belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi garantileyen Galatasaray, kasasını da doldurdu.
Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana UEFA'dan önemli bir gelir elde etti.
Sarı-kırmızılılar sadece lig aşamasında oynadığı 8 maçtan tam 7 milyon euro kazandı.
Öte yandan Galatasaray, play-off bileti alarak 1 milyon euroluk ödülü de kasasına koydu.
Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak toplam 25 milyon 991 bin euro alan Galatasaray, lig aşamasındaki sonuçlarla birlikte bu rakamı 33 milyon 991 bin euroya yükseltti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmesi, transfer konusunda hem maddi, hem de prestij olarak katkı sağlayacak.