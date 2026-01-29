"Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu

Romanya'nın batısında önceki gün, Yunanistan'ın PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Fransa'nın Lyon kentinde oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı için yola çıkan PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan ve içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, Romanya’nın batısındaki Caransebes ile Lugojel kasabaları arasındaki E70 otoyolunda bir TIR ile çarpıştı.

Önceki gün meydana gelen kazada 7 taraftar olay yerinde yaşamını yitirdi. Bilinçlerinin açık olduğu belirtilen 3 yaralı ise hastaneye sevk edildi. Ölenlerin tamamının Yunanistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazaya ilişkin açıklamasında, “Derinden sarsıldım. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle” dedi. PAOK Başkanı Ivan Savvidis ise olayı ‘tarifsiz bir trajedi’ olarak nitelendirdi. PAOK’un karşılaşacağı Olimpik Lyon kulübü de taziye mesajı yayınlayarak, maçta hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

"ŞERİT TAKİP SİSTEMİ, DİREKSİYONU KİLİTLEDİ" İDDİASI

Kazaya dair soruşturma sürerken yaralıları Romanya’da ziyaret eden doktor Dimitris Koukoulas’tan, dikkat çekici bir açıklama geldi. Koukoulas, yaralılardan birinin kendisine verdiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Yaralının ifadesine göre, sollama sırasında minibüsün şerit takip sistemi devreye girdi. Sistem, şerit değişimini şeritten çıkma olarak algılayarak direksiyona müdahale etti ve kontrol kaybına yol açtı. Bu müdahalenin, aracın tekrar sağ şeride dönmesini engellediği ve karşıdan gelen TIR ile kafa kafaya çarpışmaya neden olduğu ileri sürüldü.