"Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
Romanya'da, Yunanistan'ın PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada ise, "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiası ortaya atıldı. Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe ise, "Araç 2017 model ve şerit takip sistemi bu modelde yok. Sebebi bilinmeyen bir şekilde sola gidiyor. Yüzde 98 sürücü hatası var" dedi
Romanya'nın batısında önceki gün, Yunanistan'ın PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre Fransa'nın Lyon kentinde oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı için yola çıkan PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan ve içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, Romanya’nın batısındaki Caransebes ile Lugojel kasabaları arasındaki E70 otoyolunda bir TIR ile çarpıştı.
Önceki gün meydana gelen kazada 7 taraftar olay yerinde yaşamını yitirdi. Bilinçlerinin açık olduğu belirtilen 3 yaralı ise hastaneye sevk edildi. Ölenlerin tamamının Yunanistan vatandaşı olduğu bildirildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazaya ilişkin açıklamasında, “Derinden sarsıldım. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle” dedi. PAOK Başkanı Ivan Savvidis ise olayı ‘tarifsiz bir trajedi’ olarak nitelendirdi. PAOK’un karşılaşacağı Olimpik Lyon kulübü de taziye mesajı yayınlayarak, maçta hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
"ŞERİT TAKİP SİSTEMİ, DİREKSİYONU KİLİTLEDİ" İDDİASI
Kazaya dair soruşturma sürerken yaralıları Romanya’da ziyaret eden doktor Dimitris Koukoulas’tan, dikkat çekici bir açıklama geldi. Koukoulas, yaralılardan birinin kendisine verdiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Yaralının ifadesine göre, sollama sırasında minibüsün şerit takip sistemi devreye girdi. Sistem, şerit değişimini şeritten çıkma olarak algılayarak direksiyona müdahale etti ve kontrol kaybına yol açtı. Bu müdahalenin, aracın tekrar sağ şeride dönmesini engellediği ve karşıdan gelen TIR ile kafa kafaya çarpışmaya neden olduğu ileri sürüldü.
"BU MODELDE O SİSTEM YOK"
Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe ise, "Araç 2017 model ve şerit takip sistemi bu modelde yok. Sebebi bilinmeyen bir şekilde sola gidiyor. Yüzde 98 sürücü hatası var" dedi.
"YÜZDE 98 SÜRÜCÜ HATASI"
İntepe şunları kaydetti: "Bu araçta bence bir elektronik şerit değiştirme sistem yok. Bu araçlara henüz monte edilmiş değil. Burada bizim bilmediğimiz bir sürücü davranışı var. Araç 2017 model ve şerit takip sistemi bu modelde yok. Şerit takip sistemi sonradan eklenebilir bir şey değil. 2024 ve sonrası imal edilen bazı araçlarda var bu sistem. Sebebi bilinmeyen bir şekilde sola gidiyor. Yüzde 98 sürücü hatası var. Bana göre 80 ve üzeri bir hızda gidiyor. 80 km hız korkunç bir hızdır. Bu kazadan çıkaracağımız dersler var. O da ilk olarak emniyet kemeridir. Sürücü uykulu veya alkollü olabilir. Şerit takip sistemlerinin teknolojisi yüksektir ve güvenebiliriz. Biz henüz yüzde 100 otonom araçlara da sahip değiliz."