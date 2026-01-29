Beşiktaş, Kristjan Asllani'de sona doğru!

Inter'in sezon başında Torino'ya kiraladığı Kristjan Asllani'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transferde sona yaklaştı.

Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Arnavut orta saha Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya oldukça yakın.

23 yaşındaki liberonun, önümüzdeki günlerde transferi tamamlamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

💥 Kristjan Asllani, Beşiktaş’a doğru!



🦅 Siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama için hem Inter kulübüyle hem de Arnavut oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti.



🔗 @ogzhngenc



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhfQHe pic.twitter.com/FToEhiLPWJ — HT Spor (@HTSpor) January 29, 2026

INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.