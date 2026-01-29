Habertürk
        Beşiktaş, Kristjan Asllani'de sona doğru! - Transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Kristjan Asllani'de sona doğru!

        Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama için hem Inter kulübüyle hem de Arnavut oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

        Giriş: 29.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:07
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        Inter'in sezon başında Torino'ya kiraladığı Kristjan Asllani'yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transferde sona yaklaştı.

        Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Arnavut orta saha Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya oldukça yakın.

        23 yaşındaki liberonun, önümüzdeki günlerde transferi tamamlamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

        Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

        TORINO PERFORMANSI

        Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

        Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.

