Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.838,18 %3,21
        DOLAR 43,4247 %0,04
        EURO 52,0141 %0,18
        GRAM ALTIN 7.708,51 %2,73
        FAİZ 34,50 %1,08
        GÜMÜŞ GRAM 166,86 %2,70
        BITCOIN 87.828,00 %-1,62
        GBP/TRY 59,9679 %0,01
        EUR/USD 1,1953 %-0,01
        BRENT 70,74 %3,36
        ÇEYREK ALTIN 12.603,41 %2,73
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki - İş-Yaşam Haberleri

        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki

        Dün Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik sert açıklamalarını sürdürdü. Trump açıklamasında "Powell, faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmak için hiçbir gerekçesi olmamasına rağmen, yine faiz oranlarını düşürmeyi reddetti. Ülkemize ve ulusal güvenliğimize zarar veriyor. Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun veya tehdit olmadığını kabul ettiğine göre, faiz oranlarımız artık önemli ölçüde daha düşük olmalı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 16:22 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dün Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik sert açıklamalarını sürdürdü.

        Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Jerome 'Çok Geç' Powell, faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmak için hiçbir gerekçesi olmamasına rağmen, yine faiz oranlarını düşürmeyi reddetti. Ülkemize ve ulusal güvenliğimize zarar veriyor. Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun veya tehdit olmadığını kabul ettiğine göre, faiz oranlarımız artık önemli ölçüde daha düşük olmalı. Amerika'ya yılda yüz milyarlarca dolar tamamen gereksiz ve yersiz faiz giderine mal oluyor. Tarifeler nedeniyle Ülkemize akan muazzam miktardaki para yüzünden, DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR ÜLKEDEN DAHA DÜŞÜK FAİZ ORANINI ödüyor olmamız gerekir. Bu ülkelerin çoğu, düşük faiz ödeyen nakit makineleri, zarif, sağlam ve birinci sınıf olarak düşünülür — ama yalnızca ABD buna izin verdiği için. Onlardan alınan tarifeler, bize MİLYAR DOLARLAR kazandırırken, çoğunun güzel, eskiden istismar edilmiş ülkemizle hâlâ, daha küçük olsa da, önemli bir ticaret fazlasına sahip olmasına izin veriyor. Başka bir deyişle, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere karşı çok nazik, kibar ve anlayışlı davrandım. Tek bir imza ile milyarlarca dolar daha ABD'ye girer ve bu ülkeler Amerika'nın sırtından değil, eski usulde para kazanmaya geri dönmek zorunda kalırlar. Birçoğu takdir etmese de, umarım hepsi büyük ülkemizin onlar için yaptıklarını takdir eder. Fed faiz oranlarını ŞİMDİ önemli ölçüde düşürmelidir! Gümrük vergileri Amerika'yı yeniden güçlü ve kudretli hale getirdi, diğer tüm ülkelerden çok daha güçlü ve kudretli. Bu güce, hem finansal hem de diğer açılardan, DÜNYADAKİ DİĞER TÜM ÜLKELERDEN DAHA DÜŞÜK FAİZ ORANLARI ÖDEMELİYİZ!."

        FED'İN FAİZ KARARI

        ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Fed'den yapılan açıklamada, yılın ilk toplantısındaki söz konusu kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtilmişti.

        Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyeleri Stephen Miran ve Christopher Waller'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana oldukları için karşı oy kullandıkları aktarılmıştı.

        Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam bir hızda" genişlemeyi sürdürdüğüne işaret ettiği belirtilen açıklamada, istihdam artışı düşük seviyelerde kalırken, işsizlik oranının bazı istikrar işaretleri gösterdiği kaydedilmişti.

        Açıklamada, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Hakkınızı helal edin"

        Yeşilçam'ın gülen yüzü Saadet Gürses, çığlık çığlığa yardım çağrısında bulundu. Bir dönemin ünlü oyuncusu, içine düştüğü maddi imkansızlıklar karşısında sevenlerinden helallik istedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında