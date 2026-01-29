Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki

Dün Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik sert açıklamalarını sürdürdü.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Jerome 'Çok Geç' Powell, faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmak için hiçbir gerekçesi olmamasına rağmen, yine faiz oranlarını düşürmeyi reddetti. Ülkemize ve ulusal güvenliğimize zarar veriyor. Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun veya tehdit olmadığını kabul ettiğine göre, faiz oranlarımız artık önemli ölçüde daha düşük olmalı. Amerika'ya yılda yüz milyarlarca dolar tamamen gereksiz ve yersiz faiz giderine mal oluyor. Tarifeler nedeniyle Ülkemize akan muazzam miktardaki para yüzünden, DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR ÜLKEDEN DAHA DÜŞÜK FAİZ ORANINI ödüyor olmamız gerekir. Bu ülkelerin çoğu, düşük faiz ödeyen nakit makineleri, zarif, sağlam ve birinci sınıf olarak düşünülür — ama yalnızca ABD buna izin verdiği için. Onlardan alınan tarifeler, bize MİLYAR DOLARLAR kazandırırken, çoğunun güzel, eskiden istismar edilmiş ülkemizle hâlâ, daha küçük olsa da, önemli bir ticaret fazlasına sahip olmasına izin veriyor. Başka bir deyişle, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere karşı çok nazik, kibar ve anlayışlı davrandım. Tek bir imza ile milyarlarca dolar daha ABD'ye girer ve bu ülkeler Amerika'nın sırtından değil, eski usulde para kazanmaya geri dönmek zorunda kalırlar. Birçoğu takdir etmese de, umarım hepsi büyük ülkemizin onlar için yaptıklarını takdir eder. Fed faiz oranlarını ŞİMDİ önemli ölçüde düşürmelidir! Gümrük vergileri Amerika'yı yeniden güçlü ve kudretli hale getirdi, diğer tüm ülkelerden çok daha güçlü ve kudretli. Bu güce, hem finansal hem de diğer açılardan, DÜNYADAKİ DİĞER TÜM ÜLKELERDEN DAHA DÜŞÜK FAİZ ORANLARI ÖDEMELİYİZ!."