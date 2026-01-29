Habertürk
        Ufuk Özkan için ilk donör heyet karşısında

        Ufuk Özkan için ilk donör heyet karşısında

        Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a karaciğer nakli için tıbbi incelemeler sonunda belirlenen donör adaylarından biri bugün kritik etik kurul heyetinin huzuruna çıkacak

        Giriş: 29.01.2026 - 13:07 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:07
        İlk donör heyet karşısında
        Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan için umutlu bekleyiş sürüyor. Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda belirlenen 3 donör adaylarından birinin, nakil işleminin resmiyet kazanması için etik kurul heyetinin huzuruna çıkacağı öğrenildi.

        Geçtiğimiz günlerde hastaneden yapılan açıklamada, Ufuk Özkan ile geçmişte aynı setlerde görev yapmış çalışma arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 3 aday üzerindeki incelemelerin sürdüğü belirtilmişti. Son bilgilere göre; bu adaylardan biriyle ilgili tıbbi testler büyük oranda tamamlandı. Canlıdan organ nakli prosedürleri gereği, akraba dışı bağışçıların organ bağışlayabilmesi için zorunlu olan Etik Kurul Onayı aşamasına geçildi.

        Meslektaşları, Ufuk Özkan'ı geçtiğimiz hafta hastanede ziyaret edip moral vermişti.
        Meslektaşları, Ufuk Özkan'ı geçtiğimiz hafta hastanede ziyaret edip moral vermişti.

        Aday 3 donörden birinin etik kurulu tarafından onaylanması halinde nakil ameliyatı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

        DONÖRLER ETİK KURULUN HUZURUNA NEDEN ÇIKACAK?

        Donör, hastanın 4'üncü dereceye kadar akrabası değilse, devlet bu sürecin tamamen şeffaf ve insani olduğundan emin olmak istiyor. Bunun için 4 aşamalı bir kontrol sistemi uygulanıyor.

        ♦ Organ Ticaretini Engellemek

        Etik kurulun en birincil görevi, organ bağışının arkasında maddi bir pazarlık olup olmadığını denetlemektir. Yasalarımıza göre organın parayla satılması ağır bir suçtur. Kurul; bağışçının bu işi para için mi, yoksa gerçekten yardım etmek için mi yaptığını sorgular.

        ♦ "Gönüllülük" Esasını Teyit Etmek

        Bazen bağışçılar üzerinde aile baskısı, iş ilişkisi veya psikolojik bir zorlama olabilir. Kurul üyeleri (Doktorlar, hukukçular ve emniyet yetkilileri), bağışçıyla baş başa görüşerek kişinin bu kararı kendi hür iradesiyle verip vermediğini kontrol eder.

        ♦ Donörün Sağlığını Korumak

        Sadece alıcının (Hasta) kurtulması yetmez; donörün de operasyondan sonra sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi gerekir. Kurul, bağışçının ameliyat risklerinin farkında olup olmadığını ve bu riskleri göze alıp almadığını resmi kayıt altına alır.

        ♦ Şeffaflık ve Kayıt Altına Alma

        Tıbbi etik ilkeleri gereği, akraba dışı nakillerin tamamı mercek altındadır. Kurul; bağışçı ile alıcının arasındaki tanışıklığı (Arkadaşlık, komşuluk, iş ortaklığı vb.) sorgulayarak, ilişkinin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığına bakar.

