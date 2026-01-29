Ufuk Özkan için ilk donör heyet karşısında

DONÖRLER ETİK KURULUN HUZURUNA NEDEN ÇIKACAK?

Donör, hastanın 4'üncü dereceye kadar akrabası değilse, devlet bu sürecin tamamen şeffaf ve insani olduğundan emin olmak istiyor. Bunun için 4 aşamalı bir kontrol sistemi uygulanıyor.

♦ Organ Ticaretini Engellemek

Etik kurulun en birincil görevi, organ bağışının arkasında maddi bir pazarlık olup olmadığını denetlemektir. Yasalarımıza göre organın parayla satılması ağır bir suçtur. Kurul; bağışçının bu işi para için mi, yoksa gerçekten yardım etmek için mi yaptığını sorgular.

♦ "Gönüllülük" Esasını Teyit Etmek

Bazen bağışçılar üzerinde aile baskısı, iş ilişkisi veya psikolojik bir zorlama olabilir. Kurul üyeleri (Doktorlar, hukukçular ve emniyet yetkilileri), bağışçıyla baş başa görüşerek kişinin bu kararı kendi hür iradesiyle verip vermediğini kontrol eder.

♦ Donörün Sağlığını Korumak

Sadece alıcının (Hasta) kurtulması yetmez; donörün de operasyondan sonra sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi gerekir. Kurul, bağışçının ameliyat risklerinin farkında olup olmadığını ve bu riskleri göze alıp almadığını resmi kayıt altına alır.

♦ Şeffaflık ve Kayıt Altına Alma

Tıbbi etik ilkeleri gereği, akraba dışı nakillerin tamamı mercek altındadır. Kurul; bağışçı ile alıcının arasındaki tanışıklığı (Arkadaşlık, komşuluk, iş ortaklığı vb.) sorgulayarak, ilişkinin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığına bakar.