♦ Yeşilçam döneminde sinema, bugünkü gibi devasa bütçeli bir endüstri değil, daha çok bir 'Karın tokluğuna aşk' müessesesiydi.
♦ Yeşilçam oyuncularının en büyük yarası, telif yasalarının o dönemde olmaması. Bugün bir film televizyonda bininci kez yayınlandığında, o filmin başrolündeki oyuncu bu gösterimden tek bir kuruş bile kazanamıyor.
♦ Dönemin şartlarında pek çok oyuncu sigortasız ve güvencesiz çalıştırıldı. Set arkasındaki kayıt dışılık, oyuncuların yaşlandıklarında bir emekli maaşına bile sahip olmalarına engel oldu.
♦ Oyuncular, o dönem çok popüler olsalar da aldıkları ücretler genellikle sadece o günü kurtarmaya yetiyordu. Günümüzün yıldızları gibi yatırım yapacak veya servet biriktirecek paralar kazanılmıyordu.