Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Saadet Gürses: Çığlık çığlığa yardım çağrısında bulundu

        Çığlık çığlığa yardım çağrısında bulundu

        Yeşilçam'ın gülen yüzü Saadet Gürses, çığlık çığlığa yardım çağrısında bulundu. Bir dönemin ünlü oyuncusu Gürses, içine düştüğü maddi kriz karşısında sevenlerinden helallik istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 09:09 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hakkınızı helal edin"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yeşilçam oyuncularının yaşadığı maddi imkansızlıklar, zaman zaman Türk sinema tarihinin en parlak ışıklarının ardındaki en karanlık gölge gibi yansıyor. Bir dönem milyonları ekran başına kilitleyen, halkın sevgilisi haline gelen bazı ünlü oyuncuların, hayatlarının son demlerinde yalnızlık ve geçim derdiyle boğuşması dram dolu yaşamlarını gözler önüne seriyor.

        "Bir dönemin ünlü yıldızları neden maddi zorluk içinde yaşıyorlar?" sorusunun bir kaç cevabı bulunuyor.

        KARIN TOKLUĞUNA AŞK

        ♦ Yeşilçam döneminde sinema, bugünkü gibi devasa bütçeli bir endüstri değil, daha çok bir 'Karın tokluğuna aşk' müessesesiydi.

        ♦ Yeşilçam oyuncularının en büyük yarası, telif yasalarının o dönemde olmaması. Bugün bir film televizyonda bininci kez yayınlandığında, o filmin başrolündeki oyuncu bu gösterimden tek bir kuruş bile kazanamıyor.

        ♦ Dönemin şartlarında pek çok oyuncu sigortasız ve güvencesiz çalıştırıldı. Set arkasındaki kayıt dışılık, oyuncuların yaşlandıklarında bir emekli maaşına bile sahip olmalarına engel oldu.

        ♦ Oyuncular, o dönem çok popüler olsalar da aldıkları ücretler genellikle sadece o günü kurtarmaya yetiyordu. Günümüzün yıldızları gibi yatırım yapacak veya servet biriktirecek paralar kazanılmıyordu.

        Maddi zorluk yaşayan bir oyuncunun da Saadet Gürses olduğu ortaya çıktı. Öyle ki Gürses, çığlık çığlığa yardım istedi.

        'İnek Şaban', 'İyi Aile Çocuğu' ve 'Dokunmayın Şabanıma' gibi Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarında rol alan Saadet Gürses, bulunduğu paylaşımla sevenlerini derinden sarstı.

        REKLAM

        7 yıl boyunca mücadele ettiği kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki Saadet Gürses, ağır maddi zorluklar ve borç batağıyla mücadele ettiğini açıkladı.

        "KANSERİ YENDİM AMA BORÇLARIN ALTINDAN KALKAMADIM"

        Paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde yaşadığı çaresizliği anlatan Saadet Gürses, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti. Gürses, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Merhaba, ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çareyi bu videoyu çekmekte buldum. Allah, yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin."

        Kariyeri boyunca, sinema filmi ve TV dizisi olmak üzere 54 yapımda rol alan Saadet Gürses, 1978 yapımı 'İyi Aile Çocuğu'nda Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçti.
        Kariyeri boyunca, sinema filmi ve TV dizisi olmak üzere 54 yapımda rol alan Saadet Gürses, 1978 yapımı 'İyi Aile Çocuğu'nda Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçti.
        ÖNERİLEN VİDEO

        Samatya Sahil'de erkek cesedi bulundu

        Fatih Samatya Sahili'nde kıyıda çıplak erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 gün önce yakınlarının kayıp ilanında bulunduğu Levent Dağlaroğlu'na ait olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

        #Saadet Gürses
        #Yeşilçam
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı