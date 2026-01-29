Yeşilçam oyuncularının yaşadığı maddi imkansızlıklar, zaman zaman Türk sinema tarihinin en parlak ışıklarının ardındaki en karanlık gölge gibi yansıyor. Bir dönem milyonları ekran başına kilitleyen, halkın sevgilisi haline gelen bazı ünlü oyuncuların, hayatlarının son demlerinde yalnızlık ve geçim derdiyle boğuşması dram dolu yaşamlarını gözler önüne seriyor.

"Bir dönemin ünlü yıldızları neden maddi zorluk içinde yaşıyorlar?" sorusunun bir kaç cevabı bulunuyor.

KARIN TOKLUĞUNA AŞK ♦ Yeşilçam döneminde sinema, bugünkü gibi devasa bütçeli bir endüstri değil, daha çok bir 'Karın tokluğuna aşk' müessesesiydi. ♦ Yeşilçam oyuncularının en büyük yarası, telif yasalarının o dönemde olmaması. Bugün bir film televizyonda bininci kez yayınlandığında, o filmin başrolündeki oyuncu bu gösterimden tek bir kuruş bile kazanamıyor. ♦ Dönemin şartlarında pek çok oyuncu sigortasız ve güvencesiz çalıştırıldı. Set arkasındaki kayıt dışılık, oyuncuların yaşlandıklarında bir emekli maaşına bile sahip olmalarına engel oldu. ♦ Oyuncular, o dönem çok popüler olsalar da aldıkları ücretler genellikle sadece o günü kurtarmaya yetiyordu. Günümüzün yıldızları gibi yatırım yapacak veya servet biriktirecek paralar kazanılmıyordu.

Maddi zorluk yaşayan bir oyuncunun da Saadet Gürses olduğu ortaya çıktı. Öyle ki Gürses, çığlık çığlığa yardım istedi.

'İnek Şaban', 'İyi Aile Çocuğu' ve 'Dokunmayın Şabanıma' gibi Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarında rol alan Saadet Gürses, bulunduğu paylaşımla sevenlerini derinden sarstı.

7 yıl boyunca mücadele ettiği kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki Saadet Gürses, ağır maddi zorluklar ve borç batağıyla mücadele ettiğini açıkladı.

"KANSERİ YENDİM AMA BORÇLARIN ALTINDAN KALKAMADIM"