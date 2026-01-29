Antikythera Mekanizması'nı duydunuz mu? Antik dünyanın ilk bilgisayarına gelin beraber bakalım!

KİM, NEDEN VE NASIL YAPTI?

Mekanizmanın kim tarafından üretildiği hâlâ kesin olarak bilinmiyor. Ancak bazı araştırmacılar, ünlü matematikçi ve astronom Hipparkhos’un çalışmalarından ilham alınmış olabileceğini düşünüyor.

Cihazın, astronomik olayları öğretmek veya denizciler için bir rehber olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu da, antik toplumların bilime ve teknolojiye verdiği önemi gözler önüne seriyor.