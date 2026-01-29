Habertürk
        Kastamonu'da yangın: 3 ev ve 2 samanlık küle döndü | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da alevler 3 evi küle çevirdi

        Kastamonu merkeze bağlı Karaçomak köyünde iki katlı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki yapılara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ile 2 samanlık küle döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 02:08 Güncelleme: 29.01.2026 - 02:08
        Kastamonu'da alevler 3 evi küle çevirdi
        Kastamonu merkeze bağlı Karaçomak köyünde Ahmet Demir'e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu ve İhsangazi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        3 EV VE 2 SAMANLIK ALEV ALEV YANDI

        Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa ve Fatma Çelik'e ait ev ve samanlıklara sıçradı. AA'nın haberine göre; kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 3 ev ve 2 samanlık zarar gördü.

        Köy sakinlerinden Muzaffer Kaya, gazetecilere, "Şu anda burada bir ev tamamen yandı, iki evin de nispeten üst tarafları zarar gördü. Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, devletimizden Allah razı olsun." dedi.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        #kastamonu
        #haberler
        #Son dakika haberler
