        Haberler Gündem 11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

        İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında, down sendromlu 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 23:36 Güncelleme: 28.01.2026 - 23:36
        İzmir'in Buca ilçesinde Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, yapılan incelemede down sendromlu Eymen A.Ç.'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yangın sırasında evde bulunan anne Emine Ç’nin (54), yemek yaptığı sırada oğlunun çakmak ve mumlarla oynaması sonucu yangının çıktığını, çocuğunu odadan çıkarmaya çalıştığını ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle başarılı olamadığını ifade ettiği öğrenildi.

        Annenin, 14 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte evden dışarı çıktığını belirttiği kaydedildi.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

