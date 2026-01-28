İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin olası bir saldırısını işaret ederek "Cesur silahlı kuvvetlerimiz; karadan, denizden ya da havadan gelecek herhangi bir saldırganlığa hızlı ve güçlü bir şekilde karşı koymak üzere hazır durumda ve elleri tetikte." ifadelerini kullandı.

Abbas Erakçi, X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Erakçi, 12 Gün Savaşı'ndan çıkarılan derslerin İran'ın daha hızlı, güçlü ve kapsamlı yanıt vermesini sağladığını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı, nükleer silah üretmeyeceklerini yinelerken, eşit düzlemde bir anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Erakçi, "Bu türden silahların güvenlik hesaplamalarımızda yeri yok ve bu silahları elde etmeye hiç çalışmadık." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, bölgede 30-40 bin civarında ABD askeri olduğunu söylerken, İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve füze unsurlarının menzilinde kaldıklarına dikkat çekti.

Rubio, İran'a karşı önleyici saldırı haklarını olduğunu belirtirken, durumun o noktaya varmamasını umduğunu belirtti.