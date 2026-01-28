Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Abbas Erakçi: Elleri tetikte | Dış Haberler

        Abbas Erakçi: Eller tetikte

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin olası bir saldırısını işaret ederek "Cesur silahlı kuvvetlerimiz; karadan, denizden ya da havadan gelebilecek herhangi bir saldırganlığa hızlı ve güçlü bir şekilde karşı koymak üzere hazır durumda ve elleri tetikte." ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, bölgede yaklaşık 30-40 bin ABD askeri olduğunu belirtirken, önleyici saldırı yapabileceklerini işaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 21:07 Güncelleme: 28.01.2026 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erakçi: Eller tetikte
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin olası bir saldırısını işaret ederek "Cesur silahlı kuvvetlerimiz; karadan, denizden ya da havadan gelecek herhangi bir saldırganlığa hızlı ve güçlü bir şekilde karşı koymak üzere hazır durumda ve elleri tetikte." ifadelerini kullandı.

        Abbas Erakçi, X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

        Erakçi, 12 Gün Savaşı'ndan çıkarılan derslerin İran'ın daha hızlı, güçlü ve kapsamlı yanıt vermesini sağladığını dile getirdi.

        İran Dışişleri Bakanı, nükleer silah üretmeyeceklerini yinelerken, eşit düzlemde bir anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.

        Erakçi, "Bu türden silahların güvenlik hesaplamalarımızda yeri yok ve bu silahları elde etmeye hiç çalışmadık." ifadelerini kullandı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, bölgede 30-40 bin civarında ABD askeri olduğunu söylerken, İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve füze unsurlarının menzilinde kaldıklarına dikkat çekti.

        Rubio, İran'a karşı önleyici saldırı haklarını olduğunu belirtirken, durumun o noktaya varmamasını umduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Ünlü oyuncunun doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak; "Şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 donör adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde