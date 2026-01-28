Habertürk
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 28 Ocak 2026 - 16:54 Güncelleme: 28 Ocak 2026 - 16:57

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya yolladığımızdan daha büyük, dev bir donanma İran'a doğru hızla yolda. Umarım İran masaya oturur

        * Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken altının onsu 5 bin 262 dolara çıkarak rekor tazeledi. Gram altın da 7 bin 340 liradan işlem gördü

        * Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi. Duruşmada Zeydan Karalar da savunma yaptı

        * Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 8. ve son maçında İngiliz devi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek

        * Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan'ın menajeri ve doktorundan açıklama: Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular. Bugün hastaneden çıkması bekleniyor

        Denizli'de hesap kavgası kamerada: 1 ölü
        Mahkeme başkanından ''görüntü'' tepkisi
        Hakan Taşıyan'ın menajerinden açıklama
        Beyaz örtüyle kaplanan Polat Gölü havadan görüntülendi