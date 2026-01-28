Habertürk
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!

        Beşiktaş, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonuyla 1+4 yıllık transfer edildiğini açıkladı

        Giriş: 28.01.2026 - 20:34 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:41
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonuyla transfer edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar anlaşamanın 1+4 yıllık olduğunu duyurdu.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

        Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

