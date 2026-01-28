Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
Beşiktaş, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonuyla transfer edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar anlaşamanın 1+4 yıllık olduğunu duyurdu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."