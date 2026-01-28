Habertürk
        15 yaşında vahşet! Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış! | Son dakika haberleri

        15 yaşında vahşet! Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!

        Başkentte 15 yaşındaki Fatih Acacı'yı bıçaklayıp öldüren aynı yaştaki katil zanlısı ile ilgili korkunç bir detay ortaya çıktı. Cinayetle ilgili soruşturmada, zanlının olay öncesi internette ne kadar ceza alacağını araştırdığı bilirkişi raporuyla belgelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 17:14 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:14
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Fatih Acacı'nın (15) bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin davanın duruşması, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin (15) tutukluluk halinin devamına karar verilip, ertelendi.

        DHA'nın haberine göre Acacı ailesinin avukatı Ersan Barkın, D.G.’nin cep telefonu incelemesinde eylemi gerçekleştirmesi halinde ne kadar ceza alacağını araştırdığının ortaya çıktığını söyledi.

        Suça sürüklenen çocuk D.G
        Suça sürüklenen çocuk D.G

        Olay, geçen yıl 7 Eylül'de bir parkta meydana geldi. Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla Acacı'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        REKLAM

        "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak geçen yıl 3 Ekim’de iddianame hazırladı. İddianamede, taraflar arasında 'aynı kızla arkadaşlık ilişkisi' nedeniyle parkta çıkan kavga sırasında D.G.’nin Fatih Acacı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı, Acacı’nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Savcılık, olay yeri kamera kayıtları, tanık beyanları ve otopsi bulgularının sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koyduğunu kaydetti. İddianamede, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Davanın ikinci duruşması bugün Ankara 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çocuk mahkemesi olması nedeniyle duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı. Duruşmada, suça sürüklenen çocuk D.G. salonda hazır bulundu. Mahkeme, yargılanan D.G.'nin tutukluluk halinin devamına, gelecek celse de tanık dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

        Fatih Acacı'nın ailesinin avukatı Ersan Barkın
        Fatih Acacı'nın ailesinin avukatı Ersan Barkın

        "NE KADAR CEZA ALACAĞINI ÖNCEDEN İNCELEMİŞ"

        Fatih Acacı'nın ailesinin avukatı Ersan Barkın, bir önceki celse yargılanan çocuk D.G.'nin cep telefonuna ilişkin bilirkişi incelemesi yapıldığını ifade ederek, "Google'da yaptığı aramalar ile telefondan çektiği fotoğrafların tamamı dosyaya kazandırıldı. Ve yazık ki bütün çocuk cinayetlerinde olduğu gibi aynı durumla karşı karşıya kaldık. Burada da eylemi gerçekleştiren kişi, yine bu eylemi öncesinden belirlediğini ve planladığını gösterir biçimde Google aramaları yapmış. Yani bu eylemi gerçekleştirdiğinde ne kadar ceza alacağını önceden incelemiş. Bunun ötesinde yine diğer çocuk cinayetlerinde, evlat kayıplarımızda olduğunun aynısı var; şu anda her ne kadar, bu mevzu nedeniyle pişmanlık gösterdiğini ifade eden bir profille karşı karşıya kalmış olsak da kendi fotoğraflarında yine silahlarla, koca koca palalarla çekilmiş fotoğraflar bilirkişi raporuna yansıdı. Dolayısıyla bu saf kötülük bizi evlatlarımızdan mahrum ediyor. Türk milletini, milletin geleceğini inşa edecek kuşaklarından mahrum ediyor. Artık neredeyse toplanacak bir delil kalmadı. Dolayısıyla Fatih evladın cinayeti dosyasında da sona geliyoruz. Umarım hak ettiği biçimde cezalandırılır" dedi.

        'Kardan Kız Kulesi'nin ardından şimdi de tarihi valilik binasını köylerine taşıdılar

        'Kardan Kız Kulesi'nin ardından şimdi de tarihi valilik binasını köylerine taşıdılar

