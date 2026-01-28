Habertürk
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!

        Antalya'da, 2016 yılında evinde boğularak öldürülen 67 yaşındaki Samiye Karabıyık'ın katil zanlısı Mustafa Karaca, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin benzer olaylara karışmış olabileceğini değerlendirerek yaklaşık 30 kişiden alınan kan örneği sayesinde 10 yıl sonra bulundu. Karaca'nın, 2019 yılında Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze D.'yi öldürmekten tutuklu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:50 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:50
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 504 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında, 1 Mart 2016 tarihinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan emekli Samiye Karabıyık'tan (67) haber alamayan yakınları evine gelerek kapıyı açtıklarında yaşlı kadını yerde hareketsiz şekilde buldu.

        3 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirlenen kadının evin içindeki bazı odaların dağınık olması nedeniyle polis delil araştırması yapmış, yapılan incelemenin ardından Karabıyık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

        FAİLİ MEÇHUL DOSYA YENİDEN AÇILDI

        2016 yılından bu yana faili meçhul olarak kalan dosyayı yeniden ele alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri titiz çalışma sonucu Samiye Karabıyık'ın cinayet şüphelisini yakaladı. Dosyayı her yönüyle inceleyen Cinayet büro Amirliği ekipleri boğularak öldürülen Karabıyık'ın cinayet şüphelisinin benzer olaylara karışmış olabileceğini değerlendirerek geçmiş dosyalarda inceleme başlattı.

        İKİ CİNAYET ARASINDA BENZERLİK BULUNDU

        Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede Samiye Karabıyık'ın ölümü ile 2019 yılında yine evinde boğularak öldürülen Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze D. cinayeti arasında benzerlik tespit etti.

        2019 YILINDA DA BİR KADINI ÖLDÜRMÜŞ

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri 15 Haziran 2019 yılında evinde ölü bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen ve o dönemde şüpheliyi yakalamak için dört mahallede yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyerek zanlının 67 yaşındaki Mustafa Karaca olduğunu belirledi. Zanlı otogardan başka bir ile gitmeye çalışırken dün yakalanarak, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

        30 OLAYIN ŞÜPHELİSİNDEN DNA ALINDI

        İki olay arasındaki benzerlik nedeniyle Mustafa Karaca ve 30'a yakın benzer olaylardan cezaevinde tutuklu bulunan şahıstan kan örneği alan ekipler örneklerin 2016 yılında öldürülen Samiye Karabıyık'tan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

        MAKTUL İLE ŞÜPHELİNİN DNA'SI UYUŞTU

        25 Kasım 2025 tarihinde alınarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen ve geçtiğimiz günlerde çıkan sonuçlarda 2016 yılında öldürülen Samiye Karabıyık'tan daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli Mustafa Karaca'dan alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi.

        YERLİKAYA PAYLAŞIMIYLA DUYURDU

        Karaca'nın 2016 yılında öldürülen Samiye Karabıyık'ın katili olduğu tespit edildi. Yaşanan gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başarısını "2 kadını öldüren vicdansız, Polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz" sözleri ile duyurdu.

        Bakan Yerlikaya: "332 kilogram Skunk, 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"

         İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "332 kilogram Skunk, 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" dedi. (İHA)

