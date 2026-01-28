Habertürk
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreyi aştı

        30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:04
        1

        30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

        2

        Lansman İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

        3

        Türkiye’nin bölünmüş yol altyapısı hakkında yazılı açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Dünyanın çevresinin 4’te 3’ü kadar bölünmüş yol yaparak, 30 bin kilometrelik dev eşiği geride bıraktık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık.” dedi.

        4

        Bölünmüş yol projelerinin hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        5

        “Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik.”

        6

        Bakan Uraloğlu, 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağının ise yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yüzde 1.594 artışla 847 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

        7

        Uraloğlu, “Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye çıkardık, 2028 sonunda 4.330 kilometreyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa’da 1’inciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 azalttık.” dedi.

