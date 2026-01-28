Ankara'da, doktor Muhammet Mustafa Duman (28), farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı.

9 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

DHA'daki habere göre Duman, 17 Ekim'de görülen karar duruşmasında, 'Köpekleri öldürme' suçundan 5 yıl 2 ay, 'Hayvanlara cinsel istismar' suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık Duman ayrıca, 'Müstehcenlik' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası aldı ve bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İSTİNAF İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Ceza Dairesi, sanık Muhammet Mustafa Duman hakkında 'Müstehcenlik', 'Ev hayvanlarını öldürme' ve 'Ev hayvanlarına cinsel saldırı' suçlamalarıyla yürütülen dosyada istinaf incelemesini tamamladı.

YENİDEN YARGILAMAYA HÜKMEDİLDİ

Daire, dosya üzerinde yapılan incelemede tespit edilen eksikliklerin kanuna aykırı nitelikte olduğu ve bu aykırılıkların yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği kanaatine varıldığını kaydederek, hükmün kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.