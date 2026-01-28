Habertürk
        AKILALMAZ OLAY! Sapık doktora yeniden yargılama | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sapık doktora yeniden yargılama!

        Ankara'da, sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü suçlamasıyla 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan, 28 yaşındaki doktor Muhammet Mustafa Duman hakkındaki hüküm, dosyada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için istinaf incelemesinde kaldırıldı. Davanın yeniden görülmesi kararlaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 07:46 Güncelleme: 28.01.2026 - 07:46
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Ankara'da, doktor Muhammet Mustafa Duman (28), farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı.

        9 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

        DHA'daki habere göre Duman, 17 Ekim'de görülen karar duruşmasında, 'Köpekleri öldürme' suçundan 5 yıl 2 ay, 'Hayvanlara cinsel istismar' suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırıldı.

        Sanık Duman ayrıca, 'Müstehcenlik' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası aldı ve bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

        İSTİNAF İNCELEMESİ TAMAMLANDI

        Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Ceza Dairesi, sanık Muhammet Mustafa Duman hakkında 'Müstehcenlik', 'Ev hayvanlarını öldürme' ve 'Ev hayvanlarına cinsel saldırı' suçlamalarıyla yürütülen dosyada istinaf incelemesini tamamladı.

        YENİDEN YARGILAMAYA HÜKMEDİLDİ

        Daire, dosya üzerinde yapılan incelemede tespit edilen eksikliklerin kanuna aykırı nitelikte olduğu ve bu aykırılıkların yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği kanaatine varıldığını kaydederek, hükmün kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.

        DURUŞMA KAPALI YAPILACAK

        Evrak içeriği dikkate alınarak, genel ahlak ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla duruşmaların kapalı yapılmasına hükmedildi.

        30 OCAK'TA YARGILANACAK

        Sanığın mevcut delil durumu ve atılı suçların niteliği gerekçe gösterilerek, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle sanık Duman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Duruşmanın 30 Ocak'ta yapılacağı kaydedildi.

        #ankara
        #Son dakika haberler
