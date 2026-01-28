Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!

        Samsun'un Bafra ilçesinde, yol kenarındaki kazazedelere yolcu otobüsünün çarpması sonucu babası Adem Sürmeneli'nin öldüğü kazada ağır yaralanan 36 yaşındaki Burcu Sürmeli Baş, yoğun bakım ünitesindeki 10 günlük yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:21 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:22
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Samsun'da kaza, 17 Ocak'ta Bafra ilçesi Elifli Mahallesi mevkisi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Bir otomobil, kamyona sağ şeritte arkadan çarptı.

        YOL KENARINDA BEKLİYORLARDI

        DHA'daki habere göre kazazedeler, daha sonra araçlarından indi. Bu sırada 8 yolcusu bulunan E.Ü.’nün (56) kullandığı yolcu otobüsü, yol kenarında bekleyen Yasemin S. (33), Tezcan S. (55), Burcu Sürmeneli Baş (36) ve Adem Sürmeneli'ye çarptı.

        BABA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Otobüs, sağ şeritteki kanalda sürüklenerek durabildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle baba Adem Sürmeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü E.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        BURCU 10 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        Kazada hayatını kaybeden Sürmeneli'nin ağır yaralı kızı Burcu Sürmeli Baş, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Burcu Sürmeli Baş ile babası Adem Sürmeli.
        Burcu Sürmeli Baş ile babası Adem Sürmeli.

        CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

        Baş'ın vefatıyla kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Öte yandan, kazada yaralanan Yasemin S. ve Tezcan S.'nin tedavilerinin ardan taburcu edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

