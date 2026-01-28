Habertürk
        Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı... O magandaya rekor ceza!

        Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı... O magandaya rekor ceza!

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldırıp kovalayan 29 yaşındaki İ.K.'ye, 7 ayrı maddeyi ihlal etmekten 35 bin 919 TL idari para cezası uygulanıp, sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu. İ.K.'nin otomobili trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 08:38 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:27
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafikte yaşanan döner bıçaklı kavgaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        PLAKADAN SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

        AA'daki habere göre yapılan incelemede, şüphelinin kullandığı otomobilin plakasından sürücüsü İ.K., (29) olduğu tespit edildi.

        YAPTIĞI İHLALLERİ KABUL ETTİ

        Gözaltına alınan İ.K'nın trafikteki ihlalleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

        7 MADDEDEN 36 BİN TL CEZA KESİLDİ

        Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak dahil 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası uyguladı.

        2045'E KADAR EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

        Ceza puanının dolması nedeniyle İ.K.'nın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi.

        ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

        Şüpheli hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

