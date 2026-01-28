O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafikte yaşanan döner bıçaklı kavgaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

PLAKADAN SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

AA'daki habere göre yapılan incelemede, şüphelinin kullandığı otomobilin plakasından sürücüsü İ.K., (29) olduğu tespit edildi.

YAPTIĞI İHLALLERİ KABUL ETTİ

Gözaltına alınan İ.K'nın trafikteki ihlalleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

7 MADDEDEN 36 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak dahil 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası uyguladı.

2045'E KADAR EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Ceza puanının dolması nedeniyle İ.K.'nın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Şüpheli hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.