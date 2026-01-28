Siz de yanlış yerleştiriyor olabilirsiniz! Bulaşık makinesinde çatal bıçakları hangi yönde yerleştiriyorsunuz? İşte doğru cevabı!
Yıllardır süregelen bulaşık makinesi yerleştirme tartışmalarına son nokta nihayet konuldu. Bilim insanları ve sektör temsilcileri, mutfaktaki bu karmaşayı bitirecek en ideal yöntemi belirledi; işte detaylar!
Ev işlerini kolaylaştırmak isterken farkında olmadan büyük hatalar yapıyor olabilirsiniz. Çatal ve bıçakların makinedeki yönüyle ilgili ezber bozan açıklamalar ve doğru bilinen yanlışlar haberimizin devamında!
MUTFAKTAKİ BÜYÜK TARTIŞMA ÇÖZÜLDÜ: ÇATAL BIÇAKLAR NASIL DİZİLMELİ?
Ev işleri arasında en çok tartışma yaratan konulardan biri olan bulaşık makinesi yerleşimi, uzmanların yaptığı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Çatal ve bıçakların yönü konusundaki ikilem, hem hijyen hem de güvenlik standartları göz önünde bulundurularak değerlendirildi.
TEMİZLİK VE HİJYEN ÖNCELİĞİ
Çatal bıçak takımlarını yukarı bakacak şekilde dizmek, su jetlerinin kirli yüzeylere doğrudan temas etmesini sağlayarak daha etkili bir temizlik sunuyor.
Bu yöntem, özellikle kaşıkların birbirinin içine geçerek kirli kalmasını engellemek adına avantajlı görülüyor. Ancak bu dizilimde, bulaşıkları makineden çıkarırken temiz uçlara temas edilmesi hijyen açısından bir risk oluşturabiliyor.
GÜVENLİK VE KULLANIM KOLAYLIĞI
Uzmanlar, keskin uçlu bıçakların mutlaka aşağı bakacak şekilde yerleştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bu durum, makineyi boşaltırken yaşanabilecek olası kazaların önüne geçiyor.
Sektördeki pek çok beyaz eşya üreticisi, güvenliği ön plana alarak genel bir "aşağı yönlü" yerleşimi tavsiye ediyor. Ayrıca bu yöntem, temizlenen parçaların üzerinde parmak izi oluşmasını da engelliyor.
EN İYİ SONUÇ İÇİN KARMA YÖNTEM
Yapılan incelemeler sonucunda en verimli yöntemin "karma düzen" olduğu belirlendi. Keskin bıçakların güvenliğiniz için aşağı bakması, diğer parçaların ise birbirine yapışmasını önlemek adına bir yukarı bir aşağı formunda dizilmesi öneriliyor.
Uzmanlar ayrıca, çok keskin ve profesyonel bıçakların yüksek ısı ve su basıncı nedeniyle körelebileceğini, bu yüzden makine yerine elde yıkanması gerektiğini hatırlatıyor.
Kaynak: Daily Mail UK