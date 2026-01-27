Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Yasin Özcan oldu. Abraham'ın transferi karşılığında Aston Villa'dan kadroya dahil edilen 19 yaşındaki milli savunma oyuncusu, siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
Yasin Özcan'ı taşıyan uçak, saat 21.00 sularında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yaptı.
İşte Yasin Özcan'ın ilk görüntüleri:
Milli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Aston Villa, geçtiğimiz sezon Yasin Özcan’ı 7 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa’dan transfer ettikten sonra Belçika ekibi Anderlecht’e kiralamıştı.
Yasin Özcan, stoper bölgesinin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.