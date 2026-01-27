Habertürk
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!

        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!

        Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Yasin Özcan oldu. Abraham'ın transferi karşılığında Aston Villa'dan kadroya dahil edilen 19 yaşındaki milli savunma oyuncusu, siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

        Giriş: 27.01.2026 - 21:08 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:11
        1

        Ara transfer döneminde birçok oyuncuyla yollarını ayıran Beşiktaş, ilk takviyesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Abraham'ın transferi karşılığında Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı.

        2

        19 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

        3

        Yasin Özcan'ı taşıyan uçak, saat 21.00 sularında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yaptı.

        İşte Yasin Özcan'ın ilk görüntüleri:

        4

        Milli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

        5

        Aston Villa, geçtiğimiz sezon Yasin Özcan’ı 7 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa’dan transfer ettikten sonra Belçika ekibi Anderlecht’e kiralamıştı.

        6

        Yasin Özcan, stoper bölgesinin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        7

        Yasin bu sezon kiralık olarak forma giydiği Anderlecht ile 4 lig maçına çıkarken, gol veya asist katkısı yapamadı.

