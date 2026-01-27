Habertürk
        ABD Başkanı Trump: Şara ile harika sohbet ettik

        ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "harika sohbet ettiklerini" belirtti. Ukrayna Savaşı'na değinen Trump, "Ukrayna-Rusya konusunda çok iyi şeyler oluyor." diye konuştu.

        Habertürk / AA
        Giriş: 27.01.2026 - 20:44 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:53
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile aralarında harika bir sohbet geçtiğini dile getirdi.

        ABD Başkanı Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

        Donald Trump ile Şara, geçtiğimiz haftalarda Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüşmüştü.

        Şara ile Trump'ın, DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede işbirliğine devam etme konusunda anlaştığı ifade edilmişti.

        İki lider, Suriye toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumanın önemini vurgularken, istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm çabaları desteklediklerini dile getirmişti.

        UKRAYNA-RUSYA

        ABD Başkanı diğer yandan, Rusya-Ukrayna konusunda çok iyi şeyler olduğunu belirtti.

        ABD-Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirliklerinde üçlü bir görüşme gerçekleştirilmişti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerin 1 Şubat'ta devam edeceğini bildirmişti.

        Zelenskiy, "Bu toplantıyı hızlandırabilirsek iyi olur. Ukrayna, görüşülmesi ve üzerinde anlaşılması gereken tüm konularda mümkün olduğunca hazırlıklı olacak." ifadesini kullanmıştı.

