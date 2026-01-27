ABD Başkanı Trump: Şara ile harika sohbet ettik

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile aralarında harika bir sohbet geçtiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ile Şara, geçtiğimiz haftalarda Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüşmüştü.

Şara ile Trump'ın, DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede işbirliğine devam etme konusunda anlaştığı ifade edilmişti.

İki lider, Suriye toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumanın önemini vurgularken, istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm çabaları desteklediklerini dile getirmişti.

UKRAYNA-RUSYA

ABD Başkanı diğer yandan, Rusya-Ukrayna konusunda çok iyi şeyler olduğunu belirtti.

REKLAM

ABD-Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirliklerinde üçlü bir görüşme gerçekleştirilmişti.