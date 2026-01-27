Habertürk
        Bir şehrin son günü nasıl geçti? Zamanın durduğu an: Pompeii'de felaketten önce neler yaşandı?

        Bir şehrin son günü nasıl geçti? Zamanın durduğu an: Pompeii'de felaketten önce neler yaşandı?

        Taş kesilmiş bir şehrin sessiz tanıklığı, bugün bize 2000 yıl öncesinin tüm sırlarını fısıldıyor. Vezüv Yanardağı'nın külleri altına hapsolmuş bu liman kenti, aslında bir yıkımın değil, dondurulmuş bir yaşamın hikayesini anlatıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 08:00 Güncelleme: 27.01.2026 - 08:00
        1

        MS 79 yılının o sıcak ağustos sabahında, Pompeii halkı sıradan bir güne uyandığını sanıyordu. Fırınlarda ekmekler pişiyor, seçim kampanyaları duvarları süslüyordu; ancak Vezüv'ün derinliklerinde yüzyılların öfkesi birikmişti. Haberimizin devamında, tarihin en ikonik felaketinden hemen önce yaşananları tüm detaylarıyla inceliyoruz...

        2

        ROMA’NIN GÖZ BEBEĞİNDE SIRADAN BİR SABAH

        Pompeii, sadece bir yerleşim yeri değil, Roma İmparatorluğu'nun zengin aristokratlarının uğrak noktası olan lüks bir tatil beldesiydi.

        3

        Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Forum Meydanı hareketlenmiş, köleler ve tüccarlar günlük işlerine koyulmuştu. O gün limana yanaşan gemiler şehre lüks mallar getirirken, kimse bu hareketliliğin son kez yaşandığını bilmiyordu.

        4

        MUTFAKLARDAKİ TELAŞ VE SON YEMEKLER

        Arkeolojik kazılar, felaket anında fırınlarda pişmekte olan 81 adet ekmeği gün yüzüne çıkardı. Şehrin ünlü balık sosu garum üreticileri, yeni siparişleri hazırlamakla meşguldü.

        5

        Restoranlarda servis edilen mercimek ve sebze yemekleri, yaklaşan kıyametten habersiz halkın son ziyafeti olacaktı. Sofralarda bırakılan yarım kalmış kaplar, hayatın ne kadar ani kesildiğini kanıtlıyor.

        6

        DOĞANIN GÖRMEZDEN GELİNEN İKAZLARI

        Patlamadan önceki günlerde kuyulardaki sular aniden çekilmiş, bölgedeki hayvanlarda huzursuzluk baş göstermişti.

        7

        Aslında MS 62 yılındaki büyük depremden sonra şehir sürekli sarsılıyordu; ancak Romalılar bu sarsıntıları hayatın rutin bir parçası kabul etmişti. Vezüv’ün verimli yamaçları, halkı bir yanardağın üzerinde yaşadıkları gerçeğine karşı adeta körleştirmişti.

        8

        GÖKYÜZÜNDEN YAĞAN ÖLÜMCÜL TAŞLAR

        Öğle saatlerinde Vezüv, devasa bir patlamayla gökyüzüne tonlarca kül ve pomza taşı püskürttü. Gökyüzünde oluşan devasa bulut, güneş ışığını tamamen kapatarak şehri zifiri karanlığa boğdu. Genç Plinius, bu bulutu dev bir çam ağacına benzeterek tarihe geçen ilk detaylı bilimsel gözlemleri not düşecekti.

        9

        LİMANA KAÇIŞ VE ÇARESİZ BEKLEYİŞ

        Panik dalgası şehre yayıldığında halk ikiye ayrıldı: Bazıları eşyalarını toplayıp limana koştu, bazıları ise evlerinin en sağlam odalarına sığındı.

        10

        Ancak deniz kabararak kaçış yollarını kapattı ve gemilerin yanaşmasını imkansız hale getirdi. Pomza taşlarının ağırlığı binaların çatılarını çökerterek içeridekileri hapsetmeye başladı.

        11

        PİROKLASTİK AKINTI: SANİYELİK ÖLÜM

        Felaketin ikinci aşamasında, dağın zirvesinden aşağı saatte 100 kilometre hızla akan piroklastik bulutlar şehre ulaştı.

        12

        300 santigrat dereceyi aşan sıcaklık, insanların nefes almasını imkansız kıldı ve onları saniyeler içinde oldukları yerde dondurdu. Bugün gördüğümüz o meşhur vücut kalıpları, bu ani ve yüksek ısılı ölümün bıraktığı izlerdir.

        13

        KÜLLERİN ALTINDA SAKLI KALAN MİRAS

        Pompeii, 6 metrelik kül tabakasının altında yaklaşık 1700 yıl boyunca dış dünyadan tamamen izole oldu. Bu durum, antik kentin oksijensiz bir ortamda bozulmadan kalmasını sağladı.

        14

        Bugün sokaklardaki duvar yazılarından evlerin içindeki fresklere kadar her şey, Roma dünyasını anlamamız için eşsiz bir laboratuvar sunuyor.

        Kaynak: SmithsonianMag, BBC History

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
