Bir şehrin son günü nasıl geçti? Zamanın durduğu an: Pompeii'de felaketten önce neler yaşandı?

MS 79 yılının o sıcak ağustos sabahında, Pompeii halkı sıradan bir güne uyandığını sanıyordu. Fırınlarda ekmekler pişiyor, seçim kampanyaları duvarları süslüyordu; ancak Vezüv'ün derinliklerinde yüzyılların öfkesi birikmişti. Haberimizin devamında, tarihin en ikonik felaketinden hemen önce yaşananları tüm detaylarıyla inceliyoruz...