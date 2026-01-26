A, B, AB, 0… Kan grupları: İnsanlık neden dört farklı kan tipine sahip?

Bağışıklık sistemi, kendine ait olmayan bir kan grubuyla karşılaştığında onu "işgalci" olarak algılar ve saldırıya geçer. Bu yüzden 0 grubu, üzerinde antijen taşımadığı için "genel verici" olarak kabul edilirken, AB grubu antikor üretmediği için "genel alıcı" konumundadır. Bu hassas denge, evrimin bize bıraktığı en karmaşık miraslardan biridir.