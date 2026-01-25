Okan Buruk, Süper Lig'de 50 dış saha galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör oldu!

BURUK'UN GALATASARAY'I BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM OLDU

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti.

Söz konusu sezonda ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı.

Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe, 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.