        Okan Buruk, Süper Lig'de 50 dış saha galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör oldu! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, Süper Lig'de 50 dış saha galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör oldu!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 64. deplasman maçında 50. galibiyetini aldı ve 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam oldu. Buruk'u bu alanda 80 maçla Fatih Terim (Galatasaray), 95 karşılaşmayla İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 müsabakayla Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.

        Giriş: 25.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:51
        1

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

        Tecrübeli teknik direktör, dün Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri karşılaşmada sarı-kırmızılıların başında çıktığı 64. deplasman maçında 50. galibiyetini aldı.

        2

        Buruk, bu galibiyetle Galatasaray ile kırdığı rekorlara bir yenisini ekledi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde 50. deplasman zaferine en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Buruk'u bu alanda 80 maçla Fatih Terim (Galatasaray), 95 karşılaşmayla İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 müsabakayla Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.

        3

        SARI-KIRMIZILARIN BAŞINDA 182 MAÇA ÇIKTI

        Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak 182 resmi müsabakada görev aldı.

        Sarı-kırmızılıların başında 129 Süper Lig, 16 Ziraat Türkiye Kupası, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi, 12 UEFA Avrupa Ligi, 8 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 4 TFF Süper Kupa karşılaşmasına çıkan 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 132 galibiyet, 27 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

        4

        GALATASARAY'IN BAŞINDA 5 KUPA KAZANDI

        Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple 5 kez kupa sevinci yaşadı.

        Takımın başında 4. sezonunu yaşayan Buruk, Galatasaray'da 3 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

        5

        EN ÇOK GALİBİYET ALAN 3 TEKNİK DİREKTÖR ARASINDA

        Okan Buruk, Galatasaray tarihinde en fazla galibiyet yaşayan 3 teknik direktör arasında yer alıyor.

        Sarı-kırmızılıların başında 132 maç kazanan Okan Buruk'un önünde 333 galibiyet yaşayan Fatih Terim ve 218 galibiyet elde eden Gündüz Kılıç bulunuyor.

        6

        PUAN REKORUNU KIRDI

        Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor.

        2023-2024 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 102 puan toplayarak ligin puan rekoruna ulaştı.

        Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

        7

        İKİ SEZON ÜST ÜSTE 90 PUANI GEÇTİ

        Galatasaray, Okan Buruk'un teknik direktörlük döneminde iki sezon üst üste 90 puanı geçti.

        Buruk ile ilk şampiyon olduğu 2022-2023 sezonunda 88 puan elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iki sezon üst üste 90 puanı geçerek Süper Lig'i kazandı. 2023-2024 sezonunda 102 puan ve geçen sezon da 95 puanla şampiyon olan Galatasaray, böylece Süper Lig tarihinde iki sezon üst üste 90 ve üzeri puan toplayan ilk takım olmayı başardı.

        Okan Buruk, Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda 2,68 puan ve üçüncü sezonunda da 2,63 puan ortalaması yakaladı.

        8

        BURUK'UN GALATASARAY'I BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM OLDU

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti.

        Söz konusu sezonda ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı.

        Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe, 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

        9

        ÜST ÜSTE MAÇ KAZANMA REKORU

        Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde lig tarihinde üst üste maç kazanma rekorunu kırdı.

        Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'in 20-36. haftalarında 17 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

        17 MAÇLIK DIŞ DAHA GALİBİYET REKORU

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en çok maç kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

        Buruk'un öğrencileri, 2023-2024 sezonunun 21. haftasında 5-1 kazanılan Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki 2-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetiyle sona eren seride üst üste 17 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

        10

        BURUK 75. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK ADAM OLDU

        Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı.

        Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.

        Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

        11

        KULÜBÜN EN İYİ LİG BAŞLANGICINI GERÇEKLEŞTİRDİ

        Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile bu sezon Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek en iyi lig başlangıcını yaptı.

        Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde bu sezon Süper Lig'deki ilk 7 maçını kazanarak kulüp tarihindeki en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi.

        Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile 2024-2025 sezonunda aynı başarıyı yakaladı.

        12

        BURUK, FATİH TERİM'İN REKORUNU EGALE ETMEYİ HEDEFLİYOR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezonu şampiyon tamamlayarak Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim'in rekorunu egale etmeyi amaçlıyor.

        Fatih Terim'in yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında Süper Lig'i en üst sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu başarıyla ligde üst üste en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

        Süper Lig'in geride kalan 3 sezonunda Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu sezonu da en üst sırada bitirerek, Fatih Terim'in rekoruna ortak olmak istiyor.

