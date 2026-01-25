Dünyanın en büyük adası olan Grönland, Danimarka Krallığı'na bağlı, özerk bir bölge konumunda bulunuyor. Savunma ve dış politika alanlarında yetki Kopenhag'da. ABD'nin adada bir askeri üssü bulunuyor. Trump, 2025'te göreve geri dönmesinden bu yana Grönland'ı "elde etme" arzusunu defalarca dile getirdi.
Trump'tan Grönland açıklaması: "İstediğimiz her şeye sahip olacağız"
Grönland tehditlerini yineleyen ABD Başkanı Trump, ABD ordusuna ait üslerin bulunduğu Grönland'daki bölgeler üzerinde ABD'nin egemenlik kazanacağını söyledi. Trump, "Şu anda bazı ilginç görüşmeler yürütüyoruz. İstediğimiz her şeye sahip olacağız" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusuna ait üslerin bulunduğu Grönland'daki bölgeler üzerinde ABD'nin egemenlik kazanacağını söyledi.
Trump, cumartesi günü yayımlanan New York Post söyleşisinde, "Şu anda bazı ilginç görüşmeler yürütüyoruz. İstediğimiz her şeye sahip olacağız" ifadelerini kullandı.
Trump, bu hafta içinde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Grönland'ı elde etmek için askeri güç kullanma seçeneğini dışladı. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmelerin, Grönland ve daha geniş Arktik bölgesine ilişkin "gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini" ortaya koyduğunu söyledi.
GRÖNLAND: EGEMENLİĞİMİZ KIRMIZI ÇİZGİ
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise perşembe günü yaptığı açıklamada, egemenliğin hükümeti için "kırmızı çizgi" olmaya devam ettiğini yineledi ve bu çerçevenin somut ayrıntılarını bilmediğini söyledi.
Nielsen, Grönland ve Danimarka dışında hiçbir tarafın Grönland'a ilişkin anlaşmalar yapamayacağını vurguladı.
BEYAZ SARAY'IN PENGUEN PAYLAŞIMLARI
Öte yandan Beyaz Saray, sosyal medya hesabından iki kez ABD Başkanı Trump'ın bir penguenle yürüdüğü görseli paylaştı. Beyaz Saray'ın paylaştığı görselde ABD Başkanı Trump, elinde ABD bayrağı olan bir penguenle yürüyor, arka planda ise Grönland bayrağı bulunuyor.
Beyaz Saray ilk paylaşımında "Pengueni kucakla" ifadelerini kullandı, ikinci paylaşımda ise "Penguen, anlayamayanların fikirleriyle ilgilenmez" ifadelerine yer verdi.