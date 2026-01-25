Trump'tan Grönland açıklaması: "İstediğimiz her şeye sahip olacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusuna ait üslerin bulunduğu Grönland'daki bölgeler üzerinde ABD'nin egemenlik kazanacağını söyledi.

Trump, cumartesi günü yayımlanan New York Post söyleşisinde, "Şu anda bazı ilginç görüşmeler yürütüyoruz. İstediğimiz her şeye sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, bu hafta içinde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Grönland'ı elde etmek için askeri güç kullanma seçeneğini dışladı. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmelerin, Grönland ve daha geniş Arktik bölgesine ilişkin "gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini" ortaya koyduğunu söyledi.

GRÖNLAND: EGEMENLİĞİMİZ KIRMIZI ÇİZGİ

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise perşembe günü yaptığı açıklamada, egemenliğin hükümeti için "kırmızı çizgi" olmaya devam ettiğini yineledi ve bu çerçevenin somut ayrıntılarını bilmediğini söyledi.

Nielsen, Grönland ve Danimarka dışında hiçbir tarafın Grönland'a ilişkin anlaşmalar yapamayacağını vurguladı.