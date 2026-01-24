Mustafa Denizli'den Gabriel Sara'ya övgü: Her yerde aktif işler yapıyor

Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek son 5 lig maçında 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılarda 2 gol atan Gabriel Sara, galibiyetin mimarlarından oldu.

HT Spor'da yayınlanan 'Dakika 90' programında mücadeleyi değerlendiren usta yorumcu Mustafa Denizli, Sara'nın performansına değinerek, Brezilyalı yıldızdan övgüyle bahsetti.

Mustafa Denizli, Sara'yla ilgili olarak, "Gabriel Sara bugün de gösterdi ki Galatasaray’ın özellikle orta sahada rakip kaleyi en çok zorlayan oyuncularının başında geliyor. Kendi ceza alanından top da çıkarıyor; rakip kaleye ceza alanı içinden ya da dışından, kafayla da olsa şansını deneyen bir oyuncu. Takım oyuncusu karakterini ortaya koyan bir futbolcu. Sara mücadele gücü yüksek bir futbolcu. Böyle 'aman aman' bir futbolcu değil ama takım oyuncusu olarak her yerde aktif işler yapabilen bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren Denizli, "Ligin en üst sırasında yer alan takımla ligin son sırasında yer alan takım arasında, özellikle ilk yarıda başa baş bir karşılaşma oldu. Yüksek kalitede bir futbol değildi ama mücadele açısından eşit şartlardaydı" dedi.