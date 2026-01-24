Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mustafa Denizli'den Gabriel Sara'ya övgü: Her yerde aktif işler yapıyor - Galatasaray Haberleri

        Mustafa Denizli'den Gabriel Sara'ya övgü: Her yerde aktif işler yapıyor

        Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederken, karşılaşmada 2 gol atan Gabriel Sara yıldızlaştı. HT Spor'un usta yorumcusu Mustafa Denizli de Brezilyalı futbolcunun performansına dikkat çekti ve "Sara takım oyuncusu karakterini ortaya koyan ve her yerde aktif işler yapabilen bir futbolcu" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 22:49 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek son 5 lig maçında 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılarda 2 gol atan Gabriel Sara, galibiyetin mimarlarından oldu.

        HT Spor'da yayınlanan 'Dakika 90' programında mücadeleyi değerlendiren usta yorumcu Mustafa Denizli, Sara'nın performansına değinerek, Brezilyalı yıldızdan övgüyle bahsetti.

        Mustafa Denizli, Sara'yla ilgili olarak, "Gabriel Sara bugün de gösterdi ki Galatasaray’ın özellikle orta sahada rakip kaleyi en çok zorlayan oyuncularının başında geliyor. Kendi ceza alanından top da çıkarıyor; rakip kaleye ceza alanı içinden ya da dışından, kafayla da olsa şansını deneyen bir oyuncu. Takım oyuncusu karakterini ortaya koyan bir futbolcu. Sara mücadele gücü yüksek bir futbolcu. Böyle 'aman aman' bir futbolcu değil ama takım oyuncusu olarak her yerde aktif işler yapabilen bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

        Karşılaşmayı da değerlendiren Denizli, "Ligin en üst sırasında yer alan takımla ligin son sırasında yer alan takım arasında, özellikle ilk yarıda başa baş bir karşılaşma oldu. Yüksek kalitede bir futbol değildi ama mücadele açısından eşit şartlardaydı" dedi.

        "DAVINSON, AYNI HATAYI RAFA'YA DA YAPMIŞTI"

        Galatasaray'ın yediği golde Davinson Sanchez'in büyük bir hata yaptığını da belirten ve Kolombiyalı oyuncuyu eleşitren Mustafa Denizli, "Yenilen golde Davinson’un kayması, ikinci kez yaşandı. Defans oyuncusu kaydığı zaman oyunu mutlaka kesmelidir. Mutlaka kesmelidir; çünkü kaymadan sonra yapabileceği bir hamle yoktur. Beşiktaş maçında da aynı hatayı Rafa’ya karşı yapmıştı" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziantep'te 17 yaşındaki Ezgi Alya'nın öldüğü scooter kazası davasında karar onandı

        Gaziantep'te scooterdaki Ezgi Alya Yiğit'in ölümü, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralandığı kazaya ilişkin davada ehliyetsiz sürücü Osman S.'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası onandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!