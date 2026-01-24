Mustafa Denizli'den Gabriel Sara'ya övgü: Her yerde aktif işler yapıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederken, karşılaşmada 2 gol atan Gabriel Sara yıldızlaştı. HT Spor'un usta yorumcusu Mustafa Denizli de Brezilyalı futbolcunun performansına dikkat çekti ve "Sara takım oyuncusu karakterini ortaya koyan ve her yerde aktif işler yapabilen bir futbolcu" dedi.
Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek son 5 lig maçında 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılarda 2 gol atan Gabriel Sara, galibiyetin mimarlarından oldu.
HT Spor'da yayınlanan 'Dakika 90' programında mücadeleyi değerlendiren usta yorumcu Mustafa Denizli, Sara'nın performansına değinerek, Brezilyalı yıldızdan övgüyle bahsetti.
Mustafa Denizli, Sara'yla ilgili olarak, "Gabriel Sara bugün de gösterdi ki Galatasaray’ın özellikle orta sahada rakip kaleyi en çok zorlayan oyuncularının başında geliyor. Kendi ceza alanından top da çıkarıyor; rakip kaleye ceza alanı içinden ya da dışından, kafayla da olsa şansını deneyen bir oyuncu. Takım oyuncusu karakterini ortaya koyan bir futbolcu. Sara mücadele gücü yüksek bir futbolcu. Böyle 'aman aman' bir futbolcu değil ama takım oyuncusu olarak her yerde aktif işler yapabilen bir futbolcu" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı da değerlendiren Denizli, "Ligin en üst sırasında yer alan takımla ligin son sırasında yer alan takım arasında, özellikle ilk yarıda başa baş bir karşılaşma oldu. Yüksek kalitede bir futbol değildi ama mücadele açısından eşit şartlardaydı" dedi.
"DAVINSON, AYNI HATAYI RAFA'YA DA YAPMIŞTI"
Galatasaray'ın yediği golde Davinson Sanchez'in büyük bir hata yaptığını da belirten ve Kolombiyalı oyuncuyu eleşitren Mustafa Denizli, "Yenilen golde Davinson’un kayması, ikinci kez yaşandı. Defans oyuncusu kaydığı zaman oyunu mutlaka kesmelidir. Mutlaka kesmelidir; çünkü kaymadan sonra yapabileceği bir hamle yoktur. Beşiktaş maçında da aynı hatayı Rafa’ya karşı yapmıştı" şeklinde konuştu.