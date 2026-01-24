Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Suriye'de ateşkes sona erdi: 'Uzatıldı' iddiasına yalanlama | Dış Haberler

        Suriye'de ateşkes sona erdi: 'Uzatıldı' iddiasına yalanlama

        Suriye yönetimi ve terör örgütü YPG arasında imzalanan ateşkes, bugün saat 20.00 itibarıyla resmi olarak sona erdi. Şam yönetimi, ateşkesin uzatıldığı iddialarını yalanladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, terör örgütü YPG'nin sürekli olarak ateşkesi uzatma taleplerinde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığını dile getirirken, "Bu arada YPG'nin amacının ne olduğu belirsiz. YPG bugün de kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydı." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 16:22 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:03
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        - Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında varılan 4 günlük ateşkesin süresi dolarken Şam’dan ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        Suriye yönetimiyle YPG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes TSİ 20.00’de sona erdi.

        Ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin Suriye yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan ve adı açıklanmayan Suriyeli bir yetkili, ateşkes için tanınan sürenin sona erdiğine işaret ederek, "Şam yönetiminin seçenekleri değerlendirdiğini" belirtti.

        Öte yandan bölgedeki AA ekiplerinin aktardığına göre, cephe hattı olan Aynularab ve Haseke bölgesinde sükunet hakimliğini korurken gergin bekleyiş sürüyor.

        SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

        Suriye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkes sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydığını belirtti.

        Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Haseke vilayetinin geleceğiyle ilgili terör örgütü YPG'ye verilen sürenin uzatıldığına dair iddiları yalanladı.

        YPG'nin sürekli olarak ateşkesi uzatma taleplerinde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığını dile getiren Ahmed, ”Bu arada YPG'nin amacının ne olduğu belirsiz. YPG bugün de kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydı.” dedi.

        Suriye devletinin önerilerine karşı şu ana kadar hiçbir olumlu yanıtın verilmediğini, aksine YPG'nin ateşkes ihlallerini sürekli devam ettirdiğini dile getiren Ahmed, ”Suriye yönetimi, devletin üst düzey pozisyonlarını teklif etti ancak YPG'den henüz bir aday göstermedi.” diye konuştu.

        Suriye'nin birliğini ve Suriye halkının haklarını korumak üzere hukuku uygulamak için diyalog ve ateşkes seçeneklerine açık olduklarının altını çizen Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:

        ”Ateşkesin sürekli olarak ihlal edilmesi ve Suriye yönetimi tarafından sunulan önerilere yanıt verilmemesi, YPG içindeki bölünmeleri ve dar partizan çıkarlar doğrultusunda ulusal kararı alma gücünün kendilerinden alındığını gösteriyor.”

        Suriye'de tüm ağır, hafif ve orta silahların Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kontrolü altında olması gerektiğini belirten Ahmed, ”Bu iki kurum dışında herhangi bir silahlı oluşuma ihtiyaç yoktur. Nitekim Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, hem dış hem de iç tehditlere karşı gerekli korumayı sağlar.” diye konuştu.

        Terör örgütü PKK militanlarının Suriye topraklarına girmesinin uluslararası hukuka karşı açıkça bir ihlal olduğunu vurgulayan Ahmed, ”PKK bir terör örgütü olması nedeniyle, Suriye yasalarını da ihlal ediyor. Bu ihlallere karşı yasal adımlar da atılacaktır.” dedi.

        Ankara, Suriye'deki gelişmeleri yakından takipte
        Ankara, Suriye'deki gelişmeleri yakından takipte

        Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat doğrultusunda ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak’ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

        Terör örgütü YPG de ateşkese bağlı kalındığını öne süren bir açıklama yapmıştı.

        Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA’da yayımlanan açıklamada ise hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtilmiş, örgütün işgal ettiği bölgelerin entegrasyonuna yönelik ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin yürütülmesi amacıyla YPG’ye 4 günlük süre tanındığı kaydedilmişti.

        #Suriye
        #YPG/SDG
        #ateşkes
