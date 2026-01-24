Fenerbahçe ve Juventus anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
Fenerbahçe'de En-Nesyri ile yollar ayrılıyor... Sarı-lacivertliler, Faslı golcünün satın alma opsiyonlu kiralık transferi için İtalya devi Juventus ile her konuda anlaştı, gözler En-Nesyri'nin vereceği kararda...
Fenerbahçe’de ikinci sezonunu geçiren Youssef En-Nesyri için İtalyan ekibi Juventus devreye girmişti. 28 yaşındaki futbolcunun transferi için yaklaşık 1 haftadır yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ile Juventus arasında anlaşma sağlandı.
Bu transfer için Youssef En-Nesyri’nin vereceği karar bekleniyor. Faslı golcü kısa süre içerisinde kararını vererek yetkililere iletecek.
En-Nesyri teklifi kabul etmesi halinde bir süredir İstanbul’da bulunan Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini ile imza atmak için Torino’ya gidecek.
Faslı futbolcunun Fenerbahçe’den İtalya Serie A ekibi Juventus’a transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşecek.
Fenerbahçe'nin 2024 yazında 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Sevilla'dan kadrosuna kattığı En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla bugüne dek 77 resmi maça çıktı. Fasli futbolcu bu karşılaşmalarda 38 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı. En-Nesyri bu sezon ise 25 resmi maçta 8 gol kaydetti.