        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında: İşte Okan Buruk'un Fatih Karagümrük 11'i!

        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında: İşte Okan Buruk'un Fatih Karagümrük 11'i!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. İşte mücadeleye dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Giriş: 24.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:01
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        2

        Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

        3

        Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Fatih Karagümrük, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı.

        İki ekip arasında ligin ilk yarısında yapılan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

        4

        GALATASARAY'DA SINGO VE ARDA FORMA GİYEMEYECEK

        Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun Fatih Karagümrük'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

        Uzun süreli sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu karşılaşmada da riske edilmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı sahaya çıkamayacak.

        Ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkacak.

        5

        DÖRT OYUNCU SINIRDA

        Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük müsabakasına ceza sınırında çıkacak.

        Bu futbolcular, maçta sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

        6

        LİGDE SON 6 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Ligde bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada Kocaelispor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. "Cimbom" bu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı yenerken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

        7

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

        Galatasaray,, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak.

        "Devler Ligi"nin 7. haftasında 21 Ocak'ta konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 28 Ocak'ta deplasmanda yapacağı Manchester City maçıyla tamamlayacak.

        Atletico Madrid maçında aldığı beraberlikle puanını 10'a yükselten Galatasaray, hem morallendi hem de play-off'ta mücadele etme yolunda büyük bir adım attı. Teknik direktör Okan Buruk'un hafta içinde yapılacak Manchester City maçını düşünerek Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında rotasyona gitmesi bekleniyor.

        8

        İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN MUHTEMEL 11'İ:

        Grbic, Esgaio, Muhammed, Anıl, Balkovec, Berkay, Doh, Serginho, Larsson, Ahmet, Çukur

        9

        GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

