        3 aylık evliydi... Helin Kutlay intihar etmemiş

        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!

        Antalya'da, başından silahla vurulan eşi 24 yaşındaki Helin Kutlay'ı hastaneye götüren ve hayatına son vermek istediğini söyleyen İsmail K., çıkarıldığı mahkemece, 'kasten öldürmekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 08:55 Güncelleme: 24.01.2026 - 08:55
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde, bir hafta önce bir apartmanda meydana gelen olayda, 3 ay önce dünya evine giren Helin Kutlay (24), eşi İsmail K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gittikten sonra kendi evlerine döndüklerinde aralarında tartışma çıktı.

        KOMŞULARI BİR EL SİLAH SESİ DUYDU

        Genç çiftin kavga sesini duyan ve kontrol etmek için kapıya gelen komşuları, daire içerisinden bir el silah sesi duydu. Ardından kapıyı açan İsmail K., eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek, kucağında bulunan Helin Kutlay'ı kendi imkanları ile Kepez Devlet Hastanesine götürdü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        HELİN GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Genç kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        KOCASI GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından İsmail K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

