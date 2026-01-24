haftanın kitapları

BU PARLAK HAYAT

(Karen Campbell)



Karen Campbell, hataların, tesadüflerin ve affetmenin romanı Bu Parlak Hayat’ta insan ruhunun en kırılgan, en güçlü yanlarını anlatıyor. Annelik, aile bağları, kardeşlik, dayanışma ve en önemlisi umut üzerine çarpıcı bir roman. Nora Yayınevi'nden çıkan kitap insanların birbirinin hayatını görünmez bağlarla nasıl değiştirdiğinin öyküsü... Omuzlarında on iki yaşındaki bir çocuğun kaldıramayacağı kadar yük var. İsmi Gerard. Bir yetişkin gibi davranarak, annesinin ihmal ettiği kardeşlerinin sorumluluğunu üstlenmiş. Bir gün yaptığı tek bir hata, sadece kendi hayatını değil, hiç tanımadığı iki kadının hayatını da altüst ediyor. Seksenine merdiven dayamış Margaret, geçmişin gölgesinde yaşayan yalnız bir kadın. Penceresinin hemen dışındaki dünyaya küsmüş yalnızlığına çoktan boyun eğmiş. Onun tam aksine genç, eşinden yeni boşanan Claire hayatını düzenlemek için taşındığı mahallede bir kazanın tam ortasına denk geliyor. Tanık olduğu o an, üç hayatı ister istemez birbirine bağlayacak.